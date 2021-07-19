МИД Армении: Азербайджанская сторона не гнушается приписывать откровенные фальсификации трехстороннему заявлению

В ответ на вопрос государственного информагентства «Арменпресс», из Департамента СМИ и общественной дипломатии МИД Армении заявили:

«Азербайджанская сторона, выдвигая против Армении ложные территориальные и исторические претензии, пытается с одной стороны снять с международной повестки нагорно-карабахский конфликт, а с другой – создать новые угрозы региональной безопасности и стабильности.

Пытаясь обосновать подобную надуманную повестку, азербайджанская сторона не гнушается приписывать откровенные фальсификации трехстороннему заявлению от 9 ноября. Если исходить из логики азербайджанской интерпретации вышеупомянутого документа касательно возвращения перемещенных лиц, то армянские беженцы должны вернуться в Нахиджеван, Гандзак [Гянджа – ред.], Баку, Сумгаит и другие территории нынешнего Азербайджана, откуда они ранее были выселены.

Что касается озвученных пресс-секретарем МИД Азербайджана исторических претензий к Армении, то нам трудно понять критерии Азербайджана для определения слова “исторический”. Вынуждены вновь напомнить, что история никогда не может быть сильной стороной такой страны, географическое и политическое название которой имеет одновековую историю, а название азербайджанец - еще новее.

Усилия руководства Азербайджана по сеянию и сохранению постоянной вражды между армянским и азербайджанским народами являются перманентной угрозой для мира и безопасности в регионе. Перед тем, как обвинять Армению в реваншизме, Азербайджан должен объяснить международному сообществу, в чем заключается идея “парка военных трофеев” в Баку, который является не чем иным, как позорным “памятником” реваншизма и человеконенавистничества.

Армения продолжит последовательно выступать с позиций реализации права народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] на самоопределение, деоккупации подвергшихся этническим чисткам территорий Арцаха и возвращения армянского населения на эти территории, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября. Только возобновление процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ может создать предпосылки для длительного мира в регионе».