COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 3 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 96 и сейчас составляет 218 427.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 569.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1112 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3 414, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 271 171 (3 554 за сутки).