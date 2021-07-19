Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

ЕС готов помочь Армении и Азербайджану в демаркации границы

Шарль Мишель (архивная фотография)

На экспертном уровне Евросоюз может помочь в демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом накануне в Баку заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Европейский союз готов поддерживать прогресс в различных вопросах, например, в вопросе демаркации границы мы готовы предоставить экспертную помощь из Европы, а если будет необходимость и желание – провести европейский мониторинг», - сказал Мишель, согласно сообщению, размещенному на официальном сайте президента Азербайджана.

Отметим, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной более двух месяцев.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG