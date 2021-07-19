ЕС готов помочь Армении и Азербайджану в демаркации границы

Об этом накануне в Баку заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Европейский союз готов поддерживать прогресс в различных вопросах, например, в вопросе демаркации границы мы готовы предоставить экспертную помощь из Европы, а если будет необходимость и желание – провести европейский мониторинг», - сказал Мишель, согласно сообщению, размещенному на официальном сайте президента Азербайджана.

Отметим, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной более двух месяцев.