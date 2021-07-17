Обсуждается возможность присоединения Армении к системе EU Digital COVID Certificate - МИД

Радио Азатутюн направило в МИД запрос с просьбой сообщить, какие страны на данный момент утвердили выдаваемые в Армении сертификаты о вакцинации граждан, какие страны еще не признали их и сейчас они находятся на стадии признания, ведутся ли переговоры с Евросоюзом на эту тему и если да, то на какой стадии находится процесс признания сертификатов о вакцинации.

Из министерства сообщили: «Еще в июне Министерство здравоохранения разработало и представило МИД образец сертификата о вакцинации. Однако в ходе контактов с представителями стран-партнеров выяснилось, что образец нуждается в пересмотре. По инициативе МИД и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения разрабатывается окончательный образец сертификата о вакцинации, который будет отправлен в страны-партнеры с целью получения их замечаний. Поскольку в данный момент вышеупомянутый процесс все еще продолжается, невозможно предоставить список конкретных стран, которые признали или не признали сертификаты о вакцинации в Республике Армения».

В ответ на наш запрос начальник управления информации и общественной дипломатии МИД Сероб Беджанян также сообщил, что «с учетом того обстоятельства, что Министерство иностранных дел не является специализированным органом в области здравоохранения, работы в направлении признания зарубежными странами сертификата о вакцинации в Армении осуществляются на основании информации и консультаций, предоставленных Министерством здравоохранения. В частности, образец сертификата о вакцинации разрабатывается Министерством здравоохранения РА, который оно, в свою очередь, предоставляет Министерству иностранных дел с целью выяснения его признания странами через аккредитованные в них дипломатические представительства РА».

В Минздраве сообщают: «Поскольку этот процесс является новым для всего мира, а не только для нашей страны, все страны сейчас проводят процесс взаимного признания сертификатов. Сейчас мы, кажется, достигли финальной стадии».

«Оказалось, что это большая проблема, которая еще не решена», - в беседе с Радио Азатутюн сказал журналист Марк Григорян, непосредственно столкнувшийся с данной проблемой. Он рассказал, что решил поехать в Норвегию, но ему сообщили, что QR-код полученной в Армении вакцины AstraZeneca в Европе не признают.

«Есть также такое приложение под названием ARMED, и в этом приложении есть моя фотография и QR-код. Я, радуясь тому, что в электронной системе, в базе данных все это есть, задумался о поездке в Норвегию. Выяснилось, что есть другое приложение, связанное с Covid, созданное Евросоюзом. Оно открывается, и нужно отсканировать QR-код. Я отсканировал несколько раз, и все ответы были отрицательными. Отсюда и началась вся эта история», - сказал Григорян.

После бюрократических проволочек Григорян так и не поехал в Норвегию, но надеется, что этот случай поспособствует решению данной проблемы. «Думаю, это была просто какая-то халатность, или где-то что-то не увидели. У меня нет отрицательных эмоций, наоборот, я рад, что проблема обнаружилась, я рад, что это может стать стимулом для ее решения», - сказал он.

Данные вакцинированных граждан заносятся в систему ARMED, гражданин получает QR-код, после сканирования которого становится ясно, вакцинирован он или нет. По словам директора «Национального оператора электронного здравоохранения» Авета Манукяна, созданная Евросоюзом система позволяет сделать QR-код, предоставленный одной страной, узнаваемым для другой страны. Теперь Армения должна быть включена в эту систему, чтобы выданный здесь QR-код был узнаваем в странах ЕС.

«Предположим, гражданин пересек границу какой-то страны Евросоюза, и должностное лицо этой страны попытался отсканировать наш QR-код. Если он попытался открыть его с помощью ключа, увидел, что у них нет этого ключа, следовательно, эта страна не участвует в этой системе, следовательно, он говорит: ваш код мы не признаем. Но если бы он отсканировал этот QR-код с помощью обычного телефона или другого устройства, ввел его на специальной странице сайта ARMED, то убедился бы, что это не фальшивка, что это сертификат, утвержденный на официальной государственной странице. Мы ждем, чтобы МИД прояснил эти вопросы с Евросоюзом, чтобы официальная часть была завершена», - добавил Манукян.

По этому поводу в МИД Радио Азатутюн сообщили следующее: «Сообщаем также, что в настоящее время с участием представителей правомочных сфер РА и ЕС обсуждается возможность присоединения Армении к разработанной ЕС системе EU Digital COVID Certificate. Общественность будет проинформирована о результатах правомочными государственными структурами».