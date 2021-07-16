Вашингтон выражает свое содействие мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы

Госдепартамент США выражает также свое содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, сообщили армянской службе «Голоса Америки» в Госдепартаменте США.

В ведомстве добавили, что США привержены оказанию помощи сторонам в достижении окончательного урегулирования конфликта на основании принципов Хельсинкского заключительного акта – неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов».

«Голос Америки» направил Госдепу США также вопрос, касающийся обсуждения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта в ходе недавней встречи госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Франции Ле Дриана в Вашингтоне. В ответ из Госдепартамента процитировали распространенное французской стороной сообщение, согласно которому на встрече глав дипломатических ведомств Франции и США в Вашингтоне стороны, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, говорили о совместных действиях, которые помогут достичь прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью и хорошо осведомлены о гуманитарных нуждах в регионе», – отметили в Госдепе США.

В визите группы аккредитованных в Азербайджане послов и дипломатов на перешедшие под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха, в том числе в город Шуши, не участвовали послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, РФ и Франции, что в Азербайджане сочли «демаршем».

Госдепартамент не стал комментировать, чем был обусловлен отказ американского посла от участия в данном визите и была ли договоренность между послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ касательно отклонения приглашения.

Политический комментатор Акоп Бадалян считает, что Франция и США пытаются восстановить формат Минской группы ОБСЕ и решать вопросы в этом формате, чтобы не допустить кристаллизации в регионе российско-турецкого формата.

«Принимая Никола Пашиняна в Москве, президент России Путин говорил о времени принятия решений по болезненным и чувствительным вопросам и связал мандат доверия с этой задачей. Это, конечно, будет касаться любого обсуждения или политического решения в армяно-азербайджанской сфере. Возможно, это одна из причин, по которой США и Франция активизировали свои позиции, они пытаются после войны не допустить здесь кристаллизации российско-турецкого формата и восстановить более активную работу сопредседательства Минской группы», - сказал Бадалян.