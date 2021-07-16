В правительстве приняли и выслушали жителей Кашатага, пообещали ответить

Вчера в правительстве приняли и выслушали жителей Кашатага. Оставившие свои дома вследствие войны и поселившиеся в Армении граждане неделю назад собрались перед зданием правительства с конкретными требованиями. Они требовали предоставить им либо компенсацию, либо жилье не в Карабахе, а в Армении, в тех населенных пунктах, откуда они уехали в 90-е годы в Карабах.

Азат Егоян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Конкретным ответом будет решение правительства - через неделю, через десять дней, тогда мы поймем, какое окончательное решение принято. Мы высказали свои предложения, они - свои».

Около десятка кашатагцев приняли участие во встрече с вице-премьером Мгером Григояном. Азат Егоян сказал, что пока никакой ясности нет: правительство рассматривает вопрос о предоставлении переселенным в Карабах, а затем оттуда депортированным семьям помощь в размере 10 млн драмов, эта сумма предусмотрена только на покупку жилья.

«Они предлагают кредит на покупку жилья, часть кредита они погашают с процентами. Но если мы захотим приобрести большие дома, у них таких возможностей нет, мы сами должны это сделать с помощью кредита, но Ереван, по их словам, исключается», - сообщил Егоян.

В Кашатагском (Лачинском) районе, насчитывавшем 10 тысяч жителей, было 120 сел, люди из Еревана и разных областей переселились туда по специальной программе заселения, занимались земледелием и скотоводством. Теперь они хотят заниматься тем же самым, только бы покинуть временные приюты и интернаты.

«Нам нечего делать в Ереване, нам нужен дом с земельным участком, чтобы мы могли обрабатывать землю и жить, мы привыкли возделывать землю», - сказал Армен Чомоян.

Принявшие участие во встрече кашатагцы ожидают, что правительство не станет затягивать с решением.

«Разве это не лучше, чем арендовать квартиру? Возможно, мне этого не достаточно, но я думаю, что это правильно. Конкретно мне не достаточно, но я думаю, что это правильно, таковы возможности правительства, и мы должны удовлетвориться этим, потому что мы не враги нашей стране», - сказал Азат Егоян.