Парламент принял законопроект, предусматривающий пятикратное увеличение ежемесячной суммы на депутатские расходы

И.о. министра экономики Ваан Керобян связывает необходимость проекта с необходимостью более частого и более тесного общения депутатов со своими избирателями.

Эта сумма выделяется депутатам отдельно от зарплаты. В обосновании проекта отмечается, что действующее регулирование не пересматривалось со дня принятия закона, в то время как с годами произошло значительное увеличение расходов.

По словам соавтора законопроекта, депутата правящей фракции «Мой шаг» Виктора Енгибаряна, их депутатский опыт показал, что суммы, выделяемой на то, чтобы можно было воспользоваться различными услугами, недостаточно. «50 тысяч драмов недостаточно для оплаты в основном услуг или топлива, и это законодательное изменение направлено на усиление института депутата», - сказал он.

«Мы не укладываемся в 50 тысяч», - сказал депутат правящей фракции Овик Агазарян, добавив, что необязательно ехать в регионы, общение с избирателями происходит и в Ереване, например в кафе, где депутат тоже должен оплатить счет.

Виктор Енгибарян на заданный ему вопрос, сколько денег ему не хватило на региональную поездку и сколько денег он дополнительно потратил, ответил: «Я не хотел бы низводить наш разговор до бытового уровня. Я имею в виду, что депутатам нужны соответствующие материально-технические возможности и услуги для полноценного осуществления их деятельности».

Все ли депутаты едут в регионы, не достаточно ли депутатам премий для поездок в регионы, и почему закон предусмотрен для всех депутатов, в том числе и для тех, кто, например, в предыдущие годы не посещал регионы? Эти вопросы подняла, покинувшая правящую фракцию депутат Софья Овсепян.

А депутат Сергей Багратян, покинувший оппозиционную фракцию «Процветающая Армения», сказал, что не считает, что найдется депутат, который не посетит регионы, это моральный долг всех депутатов. «Как минимум расходуешь 60 литров бензина, когда едешь в села Вайоц Дзора и обратно, это примерно 450-500 километров. Если перевести 60 литров в драмы, это 30 тыс. драмов. На гостиницу, еду – еще 30 тыс. драмов. То есть, на одно посещение тратится 60 тыс. драмов. Четыре раза в выходные обязательно едешь и тратишь на это 240 тыс. драмов, - пояснил депутат и добавил: - В конце концов, я не представляю, что может найтись хотя бы один депутат, который не посетит регионы. Это его моральный долг, за его невыполнение депутат, думаю не удостоится уважения».

На это Софья Овсепян заметила: «Уважаемый господин Багратян, слушая вас сейчас, общество может подумать, что каблуки депутатских туфель износились на дорогах в регионы. Конечно, моральный долг - посещать всегда, а не только после увеличения этой суммы. Конечно, это должно было стать долгом каждого депутата за эти 2,5 года, и я не думаю, что депутаты не посещали регионы по причине отсутствия этой суммы».

За законопроект проголосовали только депутаты правящей фракции, оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» не участвовала во внеочередном заседании, заявив, что в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания включен ряд спорных законопроектов и что действующий парламент не должен принимать новые законы.

«На данном этапе я считаю этот проект аморальным», - сказала Наира Зограбян - единственный депутат, проголосовавший против законопроекта.

По мнению члена фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян, сейчас есть гораздо более насущные вопросы: в послевоенный период возникло множество проблем, вследствие 44-дневной войны появилось много раненых солдат, которые нуждаются в лечении.

По словам Зограбян, депутату для выполнения его работы не нужны дополнительные деньги. «Этот парламент должен отклонить этот законопроект, потому что депутат обязан, это императивная обязанность депутата - встречаться с избирателями, встречаться с гражданами, и для этого депутаты получают зарплату. Обоснование, что число депутатов уменьшится, и это не станет дополнительным бременем для бюджета, хорошее. Давайте направим эти деньги на то, чтобы отправить наших раненых ребят в ведущие европейские клиники на лечение», - сказала она.

Если президент подпишет закон, он вступит в силу с первого заседания второй сессии Национального собрания восьмого созыва.