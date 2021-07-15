Госпошлина на экспорт медного и молибденового концентрата повысится

Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян заявил, что, по их расчетам, после этого изменения в ближайшие шесть месяцев в бюджет поступит около 35 млрд драмов. А необходимость изменения, по словам Керобяна, возникла в результате резкого повышения мировых цен на медь и молибден.

«В прошлом году цена на медь составляла 6 тыс. долларов за одну метрическую тонну, а сейчас она находится в диапазоне примерно 9200-9300 долларов, а цены на молибден сейчас находятся в диапазоне 41 тыс. долларов вместо прошлогодних 24 тыс. долларов. То есть, это увеличение, по сути, позволяет нам взять часть от добавленной части», - сказал Керобян.

Представитель правительства отрицает, что инициатива преследует политические цели. В то же время Керобян заявил, что предлагаемые изменения с хозяйствующими субъектами не обсуждались, и пояснил - почему.

«Этот проект не обсуждался с хозяйствующими субъектами, потому что мы здесь совершаем такое очевидное действие, которое обсуждать нет необходимости. Но те системные изменения, которые мы инициируем, к ним будут привлечены и экологи, и международные эксперты, и представители финансовых и консалтинговых компаний, и конкретные хозяйствующие субъекты», - отметил Ваан Керобян.

Одним из крупных экспортеров медного концентрата является Зангезурский медно-молибденовый комбинат, членом совета которого является бывший губернатор Сюника Ваге Акопян, выдвинутый кандидатом в депутаты по списку оппозиционного блока «Айастан».

Кандидата в депутаты от блока «Айастан», действующего депутата Национального собрания Анну Григорян не убедили заявления и. о. министра экономки. В предлагаемом изменении оппозиционный депутат видит политические мотивы.

«Во время выборов они даже не скрывали, что будут руководствоваться подобными подтекстами, следовательно, я считаю, что это очевидно. На данный момент я не могу провести более глубокий экономический анализ, но я вижу очевидную политическую связь, во всяком случае их заявления могут свидетельствовать обо всем этом», - сказала Григорян.