На переговорах в первую очередь следует обсудить вывод ВС Азербайджана с территории Армении - Авинян

Он также отметил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе создает Азербайджан.

На вопрос, как в итоге разрешится пограничная ситуация, Авинян ответил: «Рано или поздно в один прекрасный день должна произойти делимитация и демаркация наших границ со всеми нашими соседями. Но нарушение нашей границы и дислоцирование внутри наших границ, и даже попытка методом шантажа подтолкнуть нас к каким-то действиям - это неэффективный путь, он не может дать какого-либо результата. Подобный подход и метод шантажа не может быть приемлемым для властей и народа Республики Армения».

«Да, обязательно нужно сесть за стол переговоров, но первый вопрос, который должен быть обсужден, - это вывод азербайджанских войск с территории Республики Армения», - сказал и. о. вице-премьера.

По словам Авиняна, необходимо сделать все, чтобы этот вопрос был решен дипломатическим путем.

Сегодня президент Азербайджана заявил о том, что «согласно поступающей по неофициальным каналам информации, Армения не готова к подписанию мирного договора». Он также заявил следующее: «Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно».

И.о. вице-премьера Тигран Авинян, отвечая на это заявление, отметил: «Я могу сказать, что среди приоритетов - вопрос статуса Арцаха. И пока вопрос статуса Арцаха окончательно не решен, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ не возобновлены, думаю, будет трудно говорить о других общих решениях и других подходах. Мы придаем большую важность переговорному процессу, а также определенным позитивным изменениям, которые есть в переговорном процессе по разблокированию, но все окончательные решения, мирные соглашения и договоры, делимитация и демаркация содержат в себе определенные препятствия, и первой и самой важной проблемой является вопрос статуса Арцаха и народа Арцаха».