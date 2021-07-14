Сопредседателям Минской группы нужна четкая повестка дня – госсекретарь США провел телефонный разговор Пашиняном

Как сообщает пресс-служба офиса премьер-министра Армении, американская сторона поздравила Никола Пашиняна с победой партии «Гражданский договор» на выборах, подчеркнув «последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении».

В этом контексте госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией, говорится в сообщении.

Отмечается, что Энтони Блинкен подчеркнул важность реализуемых правительством Армении повестки реформ, в частности, в борьбе с коррупцией и в сфере юстиции, добавив, что Соединенные Штаты готовы продолжить помощь в этом направлении.

В то же время он отметил, что партнерство между двумя странами основано на демократических ценностях.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поблагодарил за оценку достижений Армении в направлении демократических реформ. Он высоко оценил продолжающуюся поддержку США в укреплении демократических институтов и верховенства закона в Армении, а также в запуске патрульной полиции в Ереване.

Никол Пашинян отметил, что в будущем патрульная служба будет расширена по всей стране, выразив надежду, что американская помощь позволит завершить этот процесс. Исполняющий обязанности премьер-министра высоко оценил усилия заместителя госсекретаря Филипа Рикера по возвращению армянских пленных из Азербайджана месяц назад. В качестве ключевых вопросов для установления стабильности в регионе была подчеркнута важность возвращения пленных и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения.

Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по обеспечению возвращения всех пленных. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, госсекретарь особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса, отмечает пресс-служба офиса армянского премьера.

В этом контексте Никол Пашинян также подчеркнул, что конфликт не урегулирован и требует всеобъемлющего решения, которое может быть достигнуто только в рамках сопредседательства Минской группы.

Американская сторона отметила, что согласна с замечанием исполняющего обязанности премьер-министра о том, что статус-кво не может быть стабильным, и сопредседателям Минской группы нужна четкая повестка дня, которая будет способствовать успеху переговоров, говорится в сообщении.