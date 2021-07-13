Для фиксирования нарушений границы Армении следует применять международные механизмы - омбудсмен

«Поскольку мы находимся в низине, а они на возвышенности, мы всегда думаем, что они могут напасть, а нам некуда бежать», - сказал житель Веришена.



Пограничные вопросы обсуждаются в совершенно неправильном направлении, подчеркивает омбудсмен Армении Арман Татоян. По его словам, рассматривается только военно-политическая составляющая, а права людей, живущих на границе, игнорируются.

«Нарушения прав наших граждан совершаются азербайджанскими военнослужащими, но Республика Армения обязана защищать своих граждан. А поскольку вопросы рассматриваются с военно-политической точки зрения, обязательства по защите прав человека не имеют успеха», - отметил он.

По мнению Татояна, у Армении есть международные механизмы фиксирования нарушений границы – ООН и Европейский суд. Он считает, что нужно туда обратиться. «Призовем к тому, чтобы были назначены специальные докладчики ООН, пригласим их со специальной миссией в Республику Армения, отвезем в приграничные районы, чтобы они зафиксировали эти нарушения», - сказал омбудсмен.

Делая акцент на правах человека в основе переговоров, мы можем укрепить наши позиции и в военно-политических инстанциях, убежден омбудсмен. По его словам, права приграничных жителей нарушаются массово, фактов сколько угодно. Татоян перечислил: право на жизнь - вооруженные азербайджанцы стоят на дорогах, соединяющих общины Армении; право собственности - азербайджанские солдаты сидят на пастбищах и пахотных землях людей.

«У человека есть кадастровый сертификат, причем многие кадастровые сертификаты были выданы людям на основании документов советского периода», - сказал Арман Татоян.

Люди лишены жизненной необходимости – воды, подчеркнул омбудсмен. Село Веришен находится под озером Сев лич. Озеро и прилегающие пастбища недоступны для армянской стороны.

Вот уже два месяца, как азербайджанцы взяли под свой контроль также водохранилища Верин Шоржа, откуда поступала питьевая и поливная вода. А до этого, уже более пяти лет, как азербайджанцы изменили русло притока Зварагет реки Мегри, он больше не впадает в Мегри.

«Азербайджанцы специально изменили русло этого притока, он больше не впадает в реку, поэтому с августа возникают серьезные проблемы с доступностью воды», - сказал омбудсмен.

На этом фоне нарушений прав человека не может быть и речи о делимитационных и демаркационных работах, подчеркнул Арман Татоян. По его мнению, этот процесс может начаться по крайней мере параллельно с выводом азербайджанских войск.

Офис омбудсмена уже на протяжении нескольких месяцев говорит о необходимости создания зоны безопасности, чтобы вооруженные люди были вне поля зрения мирных жителей.

Татоян сообщил, что концепция зоны безопасности все еще находится на стадии разработки.