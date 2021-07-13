Евросоюз пообещал около 600 млн евро на строительство южной части автомагистрали «Север-Юг»

«Евросоюз, в свою очередь, выразил желание профинансировать южную часть дороги «Север-Юг». Если не ошибаюсь, речь идет примерно о 600 млн евро, что довольно большая сумма. Поскольку у нас уже есть проектно-сметная документация, и у правительства уже было решение, мы должны сделать все, чтобы в августе объявить тендер. Сейчас наша задача - уточнить источники финансирования, чтобы мы могли ускорить процесс», - сказал Сурен Папикян.

По его словам, Евросоюз пока пообещал поддержать программу, остается, чтобы это обещание трансформировалось в деньги и программу дорожного строительства. «Есть обещание поддержки со стороны ЕС, теперь нам нужно более предметно понять - как, с помощью какого механизма, и только потом выполнять дальнейшие работы. Тем не менее, независимо от поддержки Евросоюза, мы уже решили объявить тендер на строительство участка Сисиан-Каджаран дороги «Север-Юг», потому что наши документы уже готовы. Ясности не было, ясность была в том, что Республика Армения, наше правительство при отсутствии других финансовых средств сделает это на собственные средства. Сейчас намного лучше, что есть дополнительные средства, мы поймем, как мы это организуем», - сказал и. о. министра.

Интерес к строительству дороги «Север-Юг» проявила и иранская сторона, опять же на Сюникском участке, особенно в вопросе строительства туннелей и мостов. Папикян сказал, что переговоры в ближайшее время продолжатся. «На данном этапе, как вы знаете, в Исламской Республике Иран также только что завершились выборы, формируется правительство, и после формирования новых правительств мы продолжим этот разговор», - сказал и. о. министра территориального управления.

На вопрос, какая сумма предусмотрена на строительство южного участка магистрали, имеющего сложный рельеф, Папикян ответил: «Если не ошибаюсь, 1,2 млрд долларов должен стоить только участок туннелей, то есть, только до Каджарана, а затем еще 250 млн долларов до Агарака».

Что касается участка Гюмри-Талин, то здесь ведутся работы по асфальтированию, и, как пообещали китайские подрядчики, в сентябре одна сторона 50-километрового участка будет введена в эксплуатацию. «По сути, мы близки к этому, теперь постараемся понять - в начале или в конце сентября, но мы все сделаем», - сказал Папикян.

А окончательный срок строительства всей автомобильной дороги «Север-Юг» - от Бавры до Мегринского КПП и. о. министра четко указать не смог. «Я не могу сейчас указать срок, обещания и сроки, данные в прошлом, несколько раз отменялись, и несколько раз обещания не выполнялись. Я сейчас хочу дать более важное обещание - сделать все, чтобы эта задача была решена как можно скорее», - сказал он.