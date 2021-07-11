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Общество

В Армении до конца декабря продлен карантинный режим

Объявленный в Армении карантинный режим продлен до 20 декабря.

Об этом сообщает Министерство здравоохранение страны.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о четвертой волне пандемии коронавируса нового типа в мире.

«На основании вышеизложенного, а также того факта, что в последнее время в стране наблюдается рост числа заболеваний, карантинный период в Республике Армения продлен на 6 месяцев с целью применения профилактических и противоэпидемических мер по мере необходимости», - заявили в Минздраве.

Вместе с тем, были внесены определенные изменения в требования для въезда в Армению, в частности, были упрощены требования к свидетельству о вакцинации, которое, помимо приложения системы АРМЕД, также может быть представлено посредством других мобильных приложений или в бумажной версии из мобильного приложения.

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