Карантин в Армении продливается еще на полгода – и. о. главы Минздрава

Новый пакет ограничений будет внесен в правительство до сентября. Уроки в школах и вузах будут продолжены в онлайн-режиме, если учителя и преподаватели не будут вакцинированы. А если сотрудники сферы обслуживания не будут вакцинированы, им придется постоянно предъявлять результаты ПЦР-теста.

«Наши учителя и профессорско-преподавательский состав должны активно участвовать в этом процессе, чтобы в сентябре у нас не было продолжения этого условия. Это также может быть одним из ограничений, что занятия будут проводиться онлайн, если профессорско-преподавательский состав не будет вакцинирован. Это вопрос национальной безопасности. И в таком крайне важном вопросе следует использовать адекватный инструментарий для предотвращения распространения эпидемии», - сказала Анаит Аванесян.

Осенью Армения закупит также 50 тысяч доз вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно. По словам Аванесян, в страну также будут импортированы 300 тысяч доз вакцины Novavax. Эта вакцина вводится двукратно.

На вопрос Радио Азатутюн, будут ли вакцины Pfizer и Moderna доступны в Армении через платформу «Ковакс», Аванесян ответила, что у Pfizer была такая возможность, но поскольку в то время в Армении не было необходимой для хранения вакцины ледяной цепи – холодильников с низкими температурами, страна упустила эту возможность.

Сейчас, по словам Аванесян, благодаря государству и донорской организации этот вопрос решается. Когда вновь появится такая возможность, Республика Армения приобретет Pfizer.

«Армения входит в число самофинансируемых стран. И мы в рамках платформы «Ковакс» получаем не в подарок, а сами приобретаем медицинские препараты. Для таких стран Moderna пока не открылась в рамках платформы «Ковакс», а Pfizer в случае следующего окна мы уже будем готовы приобрести», - сказала и. о. министра здравоохранения.

По словам Аванесян, по состоянию на 8 июня в Армении проведено 103 317 прививок, вакцинировано около 3,5% населения. 74 479 человек получили первую дозу, 28 838 – вторую дозу. 39 875 человек были вакцинированы британо-шведской вакциной AstraZeneca, 22 875 - китайской вакциной Coronavac и 40 567 человек - российской вакциной Sputnik V.

По данным Минздрава, в плане вакцинации самым активным является Ереван, затем идут Лори и Ширак, самым пассивным является Тавуш. Более активны женщины.

И. о. главы Минздрава не уточнила, какой процент вакцинированных составляют иностранцы, лишь сказала, что очень маленький.

Решением Минздрава, отныне находящиеся в Армении иностранные граждане могут бесплатно вакцинироваться только вакциной AstraZeneca и только в действующих в Ереване мобильных центрах вакцинации, если они будут находиться в Армении не менее 10 дней.

По словам Аванесян, Армения выступает за гуманитарную помощь, но в первую очередь будет отдавать предпочтение гражданам Армении.

У мобильной станции на Северном проспекте в Ереване образовалась большая очередь за бесплатными вакцинами, в основном это были иранцы. Только двое из них не отказались от интервью, остальные попросили не снимать их и отказались говорить.

В беседе с Радио Азатутюн молодые иранцы рассказали, что в их стране бесплатно вакцинируют сначала пожилых людей, затем молодых. Эту информацию подтвердили и в посольстве Ирана в Армении.

При условии, что их не будут снимать на видео, иранцы, стоявшие в очереди за вакциной, сказали, что в их стране проходят недели, пока очередь доходит до молодых, а вирус распространяется с молниеносной скоростью, поэтому они предпочитают приехать сюда и здесь бесплатно вакцинироваться.

«На мой взгляд, у нас в стране нет приемлемых, хороших вакцин, поэтому мы решили приехать в Армению и пройти вакцинацию здесь», - сказала молодая иранка.