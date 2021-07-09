Пашинян на встрече с Арутюняном назвал вопрос уточнения статуса Карабаха самым важным в повестке дня

Это была первая встреча Пашиняна и Арутюняна после внеочередных парламентских выборов в Армении и рабочего визита Пашиняна 7 июля в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян в ходе встречи, в частности, отметил: «Считаю очень важным подчеркнуть, что в предвыборный период я четко подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств 44-дневной войны, и важно, чтобы мы сформулировали такой формат и организовали работу таким образом, чтобы она была надежной, потому что должны быть даны ответы на многие важные вопросы».

Пашинян подчеркнул, что после 44-дневной войны были приложену достаточно серьезные усилия для восстановления нормальной жизни в Карабахе. «И я, честно говоря, очень доволен уровнем нашего сотрудничества, решения, которые были приняты до сих пор, я считаю достаточно эффективными», - отметил он.

И.о. премьер-министра Армении подчеркнул, что «в нашей повестке дня самым важным остается вопрос об уточнении статуса Арцаха [Карабаха – ред.]. И мы должны констатировать, что после 9 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление, по сути, зафиксировав эту повестку дня как рабочую. И мы также должны уточнить наши дальнейшие действия, постараться принять определенную стратегию в новой ситуации, наметить пути достижения наших целей».

Лидер Карабаха Араик Арутюнян в свою очередь констатировал, что «сегодня регулируются социально-экономические проблемы, и социальные программы, реализованные правительством Армении, однозначно вывели Арцах из состояния шока».

«Сегодня социальная политика позволяет с уверенностью констатировать, что нет семьи, которая не была бы в центре внимания, и все это однозначно только и только за счет средств, предоставленных правительством Армении. А средства, собранные Всеармянским фондом «Айастан», уже тратятся на жилищное строительство и развитие инфраструктуры. Сегодня Арцах - это большая стройплощадка. Программы должны быть продолжены, прежде всего, жилищное строительство, что является нашей главной задачей. Сегодня жилищная проблема в Арцахе настолько остра, что даже строительство одной квартиры в день будет недостаточно. Для реализации задуманного нам нужно строить не менее 4-5 квартир в сутки. Мы хотим представить эту программу армянам всего мира, чтобы каждый армянин участвовал в жилищных программах в ближайшие годы», - добавил Араик Арутюнян.

Он также подчеркнул, что самым важным в Карабахе является вопрос безопасности и статуса.

«И, к счастью, принцип статуса, как был до войны, не изменился в повестке дня Минской группы ОБСЕ. Мы должны стремиться сохранить этот вопрос в повестке дня. Все Ваши заявления, наши заявления о том, что путь Арцаха к независимости не подлежит обсуждению, свидетельствуют, что мы должны продолжать нашу борьбу. Что касается безопасности, хочу заверить, что Армия обороны и миротворческие силы совместно контролируют ситуацию. География действительно трудная, но, к счастью, никаких серьезных проблем не было. Сегодня идет сбор урожая, нет никаких проблем или препятствий. На протяженности сегодняшней линии соприкосновения ведутся работы по восстановлению инфраструктуры», - заявил Араик Арутюнян.