МИД России вновь настаивает на необходимости уточнения армяно-азербайджанской границы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что Россия готова оказывать консультативное содействие для запуска работы по делимитации и последующей демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также отметила, что для устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы нужно как можно скорее начать эти работы.

По ее словам, в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в том числе в целях деэскалации напряженности.

Захарова подтвердила ранее выраженную позицию о том, что напряженность на армяно-азербайджанской границе не связана напрямую с нагорно-карабахским конфликтом, а является следствием отсутствия правового оформления границы.