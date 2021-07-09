Осенью Армения закупит также вакцины Johnson & Johnson и Novavax

Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

По словам и. о. министра, в Армению также будут импортированы 300 тысяч доз вакцины Novavax. Эта вакцина вводится двукратно.

По словам Аванесян, по состоянию на 8 июня в Армении проведено 103 317 прививок, вакцинировано около 3,5% населения. 74 479 человек получили первую дозу, 28 838 – вторую дозу. 39 875 человек были вакцинированы AstraZeneca, 22 875 - вакциной Coronavac и 40 567 человек - вакциной Sputnik V.

Министр также отметила, что уроки в учебных заведениях будут удаленными, если учителя и профессорско-преподавательский состав не будут вакцинированы.

А если, по словам Аванесян, сотрудники сферы услуг не будут вакцинированы, им придется постоянно проходить тест ПЦР.