Созданием торговых путей ЕС хочет приблизить к себе Южный Кавказ

«Я огорчен тем, что в ходе нагорно-карабахского конфликта были жертвы. В этом контексте мы консолидировали гуманитарную помощь на сумму от 9 до 10 миллионов, эта помощь будет оказана пострадавшим от конфликта в самое ближайшее время», - сказал Вархеи.

Говоря об основной цели своего визита, еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства заявил, что они привезли с собой большую программу экономических и финансовых инвестиций для преодоления постковидного кризиса.

«Мы готовы оперативно сделать довольно большие инвестиции для восстановления экономики Армении вместе со всем регионом Восточного партнерства. Мы работали над этим проектом вместе с правительством Армении. В результате этой программы экономический рост и увеличение количества рабочих мест должны начаться как можно скорее», - заявил Вархеи.

«Мы хотим создать торговые пути, связи с европейскими рынками, с европейской экономикой, с помощью которых мы сможем очень быстро приблизить этот регион к Евросоюзу. Наша программа предлагает грант в размере 2,3 миллиарда евро для всего региона, и этой программой можно консолидировать с нашими партнерами инвестиции на сумму не менее 17 миллиардов евро для всего региона. Мы предлагаем 5 приоритетных специальных программ для Армении: транспортное сообщение, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, цифровизация, поддержка малых и средних предприятий. Мы выделяем 1,6 миллиарда евро на эти приоритетные специальные программы. В совокупности мы можем консолидировать 2,6 миллиарда евро для Армении с помощью этой программы», - заявил Оливер Вархеи.

Отметим, что перед тем, как в рамках регионального визита посетить Армению, еврокомиссар побывал также в Грузии и Азербайджане.