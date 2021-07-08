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Спорт

Футбол: Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Англии по футболу обыграла Данию в матче 1/2 финала Евро-2020.

Матч на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 7 июля завершился со счетом 2:1. Победный гол подопечные Гарета Саутгейта забили в дополнительное время.

Англичане впервые в своей истории вышли в финал континентального первенства. Ранее лучшим достижением «трех львов» были два полуфинала – в 1968 и 1996 годах.

В финале сборная Англии встретится со сборной Италии. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

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