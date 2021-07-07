Серж Саргсян не честен, когда говорит, что в 2018 году хотел стать премьер-министром для решения вопроса Карабаха - Рубен Рубинян

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Рубен Рубинян удивлен тем, что нынешнюю власть обвиняют во взрыве бочки с порохом - развязывании войны.

«Факт в том, что бочку с порохом взорвал Азербайджан, Ильхам Алиев. Я хочу, чтобы наши оппозиционные партнеры, в том числе лица, занимавшие пост президента, понимали, что вообще государственному деятелю не пристало сваливать вину врага на собственную страну», - сказал Рубинян.

Спустя две недели после внеочередных парламентских выборов Серж Саргсян опубликовал в Sputnik.Armenia статью, в которой обвинил правительство Пашиняна в срыве мирных переговоров по карабахскому урегулированию и начале войны.

«Массовые протесты на улицах Еревана и других городов в 2018 году, поощряемые как изнутри, так и извне, привели к власти в Армении людей, которые своими бездумными и безответственными действиями включили таймер пороховой бочки в геополитически сложном регионе Южного Кавказа, который был взорван в сентябре 2020 года», - написал третий президент Армении.

Серж Саргсян вновь подчеркнул, что в 2018 году принял трудное для себя решение остаться во власти в качестве премьер-министра и довести текущий переговорный процесс до «достойного разрешения», будучи готовым взять на себя историческую ответственность. По словам Саргсяна, к весне 2018 года для этого были все предпосылки: складывалось взаимопонимание с сопредседателями, разработанные документы под эгидой сопредседателей, открывающие путь к разумному и достойному компромиссу.

Слова Сержа Саргсяна не вызывают доверия, возразил депутат от правящей партии Рубен Рубинян. «Во-первых, Серж Саргсян не честен, когда говорит, что в 2018 году хотел стать премьер-министром, чтобы пойти по пути решения, и, во-вторых, Азербайджан как не был согласен на Казанский документ, так не был согласен и в дальнейшем на еще худший для нас вариант, даже на него не был согласен, как и на любой другой вариант, который не предусматривал включение Арцаха в его состав», - сказал он.

Бывший глава Армении коснулся переговорных процессов в 2018 году и ранее. В качестве благоприятного для армян решения в результате проводимых им переговоров он упомянул так и не ставший реальностью Казанский документ, который, по его словам, мог бы стать консенсусным как для сторон, так и для трех ведущих держав-сопредседателей - России, Франции и США. В последний момент лидер Азербайджана отказался подписать соглашение, но несмотря на это страны-сопредседатели, особенно Россия, продолжали активно работать со сторонами для поиска решений, сказал Саргсян.

После 2011 и до 2018 года продолжались интенсивные переговоры, и все элементы, касающиеся окончательного статуса, промежуточного статуса, гарантий безопасности, коридора и других положений, содержащихся в Казанском документе, несмотря на недовольство азербайджанской стороны, по настоянию международных посредников оставались в центре переговорного процесса, отметил экс-президент.

«В декабре 2018 года, накануне внеочередных парламентских выборов в Армении, новые власти пошли на невероятную авантюру, отодвинув на второй план три вышеназванных принципа, выдвинув в качестве основы урегулирования конфликта абстрактный «принцип справедливости», чем фактически поставили крест на всей дипломатической работе с начала 2000-х годов и приблизили войну 2020 года», - отметил Серж Саргсян.

«Азербайджан срывал переговоры и не соглашался с решениями, в том числе с упомянутым Сержем Саргсяном Казанским документом, который, как признал Саргсян, не был для армянской стороны «решением мечты», - сказал Рубинян. - Азербайджан не согласился на не лучший для нас вариант, осенью 2016 года, а на самом деле чуть раньше, но, по словам Сержа Саргсяна, осенью 2016 года появился вариант, в котором даже вопрос о неограниченности референдума, юридически обязывающего референдума, был изъят, то есть это был вариант, который был даже хуже, чем Казанский. Кстати, Серж Саргсян этого не сказал, но в этом варианте промежуточного статуса тоже не было. На это Азербайджан также не согласился. Почему я говорю, что не согласился, потому что если бы он согласился, в 2018 году Серж Саргсян не сказал бы, что переговоры зашли в тупик и что у Азербайджана нереалистичные ожидания».

Серж Саргсян в 2018 году, в день своего избрания премьер-министром, в Национальном собрании признал, что переговоры зашли в тупик и ожидания Азербайджана нереалистичны, отметил член команды Пашиняна. «Причем, они зашли в тупик, потому что у Азербайджана нереалистичные ожидания. Во-вторых, мы никогда не должны надеяться, что они будут конструктивными, и что, по большому счету, мы должны готовиться к возможной войне», - сказал он.

Бывший лидер Армении написал, что, провалившись после Казани на дипломатическом треке, Азербайджан пошел на эскалацию напряженности в зоне конфликта, надеясь, что таким образом сможет заставить армянские стороны быть менее требовательными, или же форсировать давление посредников на Армению. По его словам, война в апреле 2016 года не приблизила Азербайджан к своей цели, Баку получил желаемое только после прихода к власти Пашиняна.

«Что утверждение о том, что мы сорвали переговорный процесс, является пустым, доказал сам Серж Саргсян в 2018 году», - сказал Рубинян.

Во время и после 44-дневной войны в Карабахе Никол Пашинян обвинял бывшие власти в причинах вспышки войны, утверждая, что унаследовал от них тяжелое переговорное наследство и вопрос достиг «красных линий». Спустя несколько месяцев после прихода к власти Пашинян заявил, что начал переговоры по карабахскому урегулированию не с точки, на которой остановился Серж Саргсян, а со своей собственной точки.

Отвечая на обвинения оппозиции в том, что собственная точка Пашиняна привела к войне, Рубен Рубинян пояснил, что собственная точка не означает, что он отказался от переговорного наследия предыдущих властей. «Начать с собственной точки не означает, что переговорный процесс был обнулен и начался заново», - отметил он.