Подписания документов по итогам переговоров Путина и Пашиняна не планируется – Песков

Подписания документов по итогам переговоров президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируется. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые там сейчас размещены, будут обсуждаться, в целом двусторонние отношения, но подписание каких-то двусторонних документов не планируется», - подчеркнул Песков.

Песков назвал важным визит Пашиняна в Россию, отметив, что его встреча с Путиным состоится во второй половине дня.

«Во второй половине дня запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом. Это будет общение с Пашиняном, и затем они продолжат общение, президент и премьер, в формате рабочего обеда», - рассказал Песков.

После победы на внеочередных парламентских выборах в Армении это первый зарубежный визит Никола Пашиняна.



