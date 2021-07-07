Нидерланды призывают Азербайджан немедленно и без предусловий вернуть всех армянских военнопленных

Ранее парламент Нидерландов принял резолюцию, в которой потребовал освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц. В резолюции, в частности, говорится, что между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано заявление о прекращении огня, включающее также обмен пленными, заложниками и другими задержанными и телами погибших, что Женевская конвенция (III) об обращении с пленными обязывает Армению и Азербайджан освободить их сразу после прекращения военных действий и что эти страны обязаны обращаться с пленными достойным образом и защищать задержанных гражданских лиц. Констатировав, что Азербайджан пока не освободил всех армянских пленных, парламент призвал оказать давление на Азербайджан для немедленного возвращения всех армянских пленных и задержанных лиц.



«Нидерланды - маленькая страна, и в этом смысле мы стараемся направить все свои усилия в основном на Евросоюз, чтобы быть более эффективными. Мы считаем, что очень важно, чтобы здесь Минская группа была лидером и получила поддержку как можно большего числа стран», - сказал посол.

Николас Схермерс, который является первым резидентным послом Нидерландов в Армении, сказал, что хорошо осведомлен об армяно-азербайджанской пограничной напряженности и текущей ситуации.



«То, что произошло во время 44-дневной войны, было ужасно. Я должен отметить тот факт, что для Нидерландов эта война началась 30 лет назад, потому что мы сталкиваемся с проблемой территориальной целостности стран. Должен сказать, что у Нидерландов небольшая роль в этом вопросе, поэтому все наши усилия проходят через Евросоюза и Минскую группу. Мы надеемся, что решение проблемы очень скоро будет найдено», - подчеркнул Схермерс.