Губернатор Гегаркуника: Размещение российских военнослужащих вдоль границы – дело нескольких дней

«Идет совместный процесс, в результате которого часть российских партнеров, военных, уже находится в регионе. После определенного этапа они будут размещены вдоль границы, а армянские и азербайджанские вооруженные силы будут выведены с этих участков, после чего пойдет переговорный процесс и будут внесены коррективы на определенных участках», - сказал Саносян.

Он сообщил, что переговоры носят трехсторонний характер и проходят в формате Армения-Россия-Азербайджан. Губернатор не уточнил, когда именно российские пограничники будут размещены вдоль границы, но отметил, что это вопрос нескольких дней. Губернатор пока не знает, будут ли размещены российские пограничники временно или на постоянной основе.

По словам Гнела Саносяна, после вчерашней перестрелки ситуация на границе стабильная, новых инцидентов не зарегистрировано. «В большей степени ситуация с 12-13 мая вам знакома, серьезных изменений нет, за исключением того, что время от времени происходят определенные инциденты. На днях у нас был такой инцидент, в результате которого один из наших военнослужащих получил легкое ранение. На данный момент ситуация стабильна. Новых инцидентов нет».

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Армении накануне сообщили, что в результате перестрелки на границе с Азербайджаном с армянской стороны был ранен один военнослужащий.