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Политика

АРФД на данном этапе отказывается от уличной борьбы, считая ее неэффективной

Представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян (архив)

По мнению АРФД, хотя в результате выборов власть нового качества не была сформировано, но теперь есть оппозиция нового качества. 

Армянская революционная федерация (АРФД), входящая в блок «Айастан» и на протяжении нескольких месяцев протестовавшая против и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, на данном этапе отказывается от уличной борьбы, считая ее неэффективной, и по этой причине оспаривает результаты внеочередных парламентских выборов в Конституционном суде (КС).

«Мы пошли по пути Конституционного суда, потому что, обсудив все детали, пришли к выводу, что на данном этапе и в данный момент уличная борьба не будет иметь той эффективности, которую мы ожидаем. Мы последние восемь месяцев были на улицах и, проанализировав все это, пришли к такому выводу», - сказал представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

Выборы не отражают реальной картины, власти использовали административный ресурс, финансовые рычаги и фальсификации, убеждены члены блока во главе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

На вопрос, убеждены ли они в той же степени в том, что без указанных факторов победа досталась бы блоку «Айастан», Сагателян ответил: «Нет, картина была бы другой. Мы в ходе предвыборной кампании сказали: мы не утверждаем, что у них нет сторонников, мы сказали, что да, они есть. Когда мы сказали, что мы снизим [их рейтинг], мы имели в виду, что войдем в каждую армянскую семью, объясним реальность, мы знали, что у них есть электорат, но, согласно всем соцопросам, у них было не более 30% сторонников».

Новоизбранный представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян исключил возможность того, что в парламент от блока войдут только представители АРФД, однако отметил, что окончательное решение будет принято после решения Конституционного суда.

«Если мы придем к выводу, что, взяв эти мандаты, придадим нашей борьбе новую силу, мы воспользуемся также инструментарием и возможностями парламентской оппозиции, которые являются дополнительным рычагом и возможностью придать силу нашей борьбе, расширить ее и бороться с этим правительством зла в более широких масштабах. Вот тогда мы пойдем этим путем, возьмем мандаты», - сказал он.

Мы поинтересовались, обсуждается ли в таком случае вариант отказа от депутатских мандатов. Блок «Айастан» получил на этих выборах 29 мест, это вторая сила в парламенте после «Гражданского договора».

«Такие обсуждения, особенно в первые дни, имели место, сейчас мы склоняемся к другому варианту, но свою окончательную позицию мы выскажем после решения Конституционного суда», - ответил Сагателян.

По мнению АРФД, хотя в результате выборов власть нового качества не была сформировано, но теперь есть оппозиция нового качества. Они полны решимости не дать спуску властям в парламенте вместе с блоком «Честь имею», заявил новоизбранный член Верховного органа АРФД Арцвик Минасян.

«Естественно, мы должны сотрудничать с «Честь имею» там, где сотрудничество даст наибольший результат, и добиться результата. В конце концов, для всех нас ясно, что парламентские инструменты будут содействовать этой борьбе, о которой сказал г-н Сагателян и которая уже длительное время продолжается. Не будучи в парламенте, блок «Айастан» и входящие в его состав силы зафиксировали результаты», - подчеркнул Минасян.

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