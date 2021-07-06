7 июля Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в Россию

Как сообщает отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра, Никол Пашинян в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудят вопросы, связанные с армяно-российской стратегической повесткой дня.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, с оказанием гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшего в результате боевых действий, а также с восстановлением экономических и транспортных связей в регионе.