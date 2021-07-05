Президент и и.о. премьер-министра не исключают обсуждений поправок в Конституции

И. он премьер-министра Никол Пашинян, в частности, отметил, что первые в истории Третьей республики выборы стали способом преодоления внутриполитического кризиса, а не его провоцирования.

«Среди приоритетов нашей будущей деятельности - повестка дня внешней и конституционной безопасности, реформа и становление государственных институтов, призванных служить этим повесткам дня. […] За этот период, очевидно, нам не удастся избежать дискуссий о системе управления нашей страной, но даже в этом важном вопросе мы должны руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь»», - сказал Пашинян.

В свою очередь президент Армен Саркисян подчеркнул, что, за исключением первых трех неизменяемых статей, Конституция «не статичный, а динамичный документ», следовательно, по его мнению, она «должна соответствовать вызовам времени».

«Сегодня мы живем в трудные времена. Параллельно со стандартными решениями есть необходимость в принятии нестандартных шагов, чтобы преодолеть существующий многослойный и многокомпонентный кризис. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы подготовить необходимую основу для открытия новой страницы в жизни нашего государства. Последние три года сделали более очевидным, что отдельные положения действующей Конституции не предусматривают наилучших решений для быстрого, полноценного и уравновешенного реагирования на все стоящие перед нашей страной и обществом вызовы и кризисы. Следовательно, осознавая жизненную необходимость Конституции как полноценного для каждого из нас и всей страны документа, необходимо совершенствовать ее, сделать нацеленной на будущее страны, более созвучной с вытекающими из наших государственных и национальных интересов приоритетами», - отметил Саркисян.

Президент, однако, не уточнил, какие именно изменения имеет в виду.

В феврале прошлого года решением премьер-министра была создана специализированная комиссия по конституционным реформам, был утвержден состав, и началась работа, которая продолжалась до войны. Затем, по словам члена комиссии Даниела Иоаннисяна, работа приостановилась. «В январе и феврале велись обсуждения о переформировании комиссии, но этого не произошло. Потом было известное заявление Генштаба, затем выборы. По сути, до сих пор никакого прогресса нет», - сказал Иоаннисян.

Он лишь предполагает, что уже после формирования нового правительства станет известно, будет ли сформирована новая комиссия, а состав, сформированный в 2020 году, еще на ранней стадии обсуждения проголосовал и решил, что будет реформироваться действующая Конституция с парламентской системой правления и возврат к полупрезидентской системе не предусматривается.

По этому вопросу резко отличающиеся друг от друга мнения высказал исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. Во время пресс-конференции в Капане в марте 2020 года он заявил, что выступает против полупрезидентской системы. «Весь период Третьей Республики наша страна имела несостоятельную систему правления, и мы все на практике видели это, и это было доказано», - сказал он.

А уже в марте этого года на митинге, созванном после разногласий с бывшим начальником Генштаба, Пашинян заявил, что опыт показывает, что Конституция имеет множество недостатков, создает множество кризисных рисков. «Я считаю, что пришло время констатировать, что мы должны постараться в октябре этого года на всенародном референдуме принять новую Конституцию или конституционные поправки, и, в конце концов, переход к полупрезидентской системе правления является одним из возможных вариантов», - сказал Пашинян.

Даниел Иоаннисян уверен, что последнее заявление Пашинян сделал на фоне разногласий с президентом, когда не мог отправить в отставку назначенного им же самим начальника Генштаба Оника Гаспаряна, президент тогда, в конце концов, так и не утвердил эту отставку. «Президент эти указы не подписывал, и ситуация была проблемная, и в качестве вывода, предполагаю, он решил, что главой исполнительной власти должен быть сам президент», - сказал Иоаннисян.

По его словам, гораздо более глубокий кризис возникает в странах с полупрезидентской системой правления, когда появляются серьезные противоречия между президентом и парламентом. Он сравнивает это с кризисом в парламентской Армении, когда президент не утверждал решение главы исполнительного органа - премьер-министра.

Ионаннисян считает, что переход к парламентской системе был неправильным, но было бы еще большей ошибкой снова менять систему правления. «Следует учитывать, что смена модели правления вообще является серьезным стрессом также для системы государственного управления. И здесь мы должны задать себе вопрос: хотим ли мы снова повторить этот стресс?» - отметил Даниел Ионаннисян

Правозащитник Вардан Арутюнян напомнил, что в 2015 году Конституция Армении была изменена во второй раз не потому, что было общественное требование, а потому, что было желание третьего президента Сержа Саргсяна и дальше оставаться главой Армении. «И руками дворцовых юристов была написана эта Конституция, была выбрана эта система правления», - сказал Арутюнян.

Он считает, что сейчас есть общественное требование вернуться к полупрезидентской или президентской системе правления. Только то обстоятельство, что действующая Конституция была написана не для Армении, а для обслуживания одного человека, уже является достаточным основанием для того, чтобы пойти на изменения. «Не только опыт Армении, но и мировой опыт показывает, что президентские системы намного эффективнее. Достаточно взглянуть на страны с парламентской системой, начиная от Израиля, и мы увидим, с какими проблемами они сталкиваются. А я привожу примеры состоявшихся стран. А в несостоявшихся странах, таких как наша, естественно, эта система не работала, не работает и не будет работать», - отметил правозащитник.