Результаты голосования 20 июня оспариваются в Конституционном суде блоком «Айастан», возглавляемым вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, блоком «Честь имею», поддерживаемым третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, а также партиями «Зартонк» и «Айоц айреник», которые не прошли в парламент.
КС рассмотрит обращения по обжалованию результатов досрочных парламентских выборов 9 июля
Конституционный суд (КС) назначил рассмотрение четырех заявлений, оспаривающих итоги досрочных парламентских выборов, на 9 июля.
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