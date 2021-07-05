КС рассмотрит обращения по обжалованию результатов досрочных парламентских выборов 9 июля

Результаты голосования 20 июня оспариваются в Конституционном суде блоком «Айастан», возглавляемым вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, блоком «Честь имею», поддерживаемым третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, а также партиями «Зартонк» и «Айоц айреник», которые не прошли в парламент.