Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

КС рассмотрит обращения по обжалованию результатов досрочных парламентских выборов 9 июля

Конституционный суд (КС) назначил рассмотрение четырех заявлений, оспаривающих итоги досрочных парламентских выборов, на 9 июля.

Результаты голосования 20 июня оспариваются в Конституционном суде блоком «Айастан», возглавляемым вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, блоком «Честь имею», поддерживаемым третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, а также партиями «Зартонк» и «Айоц айреник», которые не прошли в парламент.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG