Азербайджан вернул Армении еще 15 пленных

Правительство Армении опубликовало имена 15 возвращенных армянских пленных:
Акопян Володя Вачаганович
Асатрян Геворг Норайрович
Гаспарян Гор Ваграмович
Енгоян Мисак Гришаевич
Карапетян Юрий Тигранович
Махтесян Эдгар Вачаганович
Минасян Арам Гарникович
Минасян Мкртич Симонович
Петросян Альберт Камоевич
Погосян Армен Егиазарович
Седракян Ромик Мисакович
Сефилян Камо Каренович
Асланян Егиш Ованесович
Геворгян Григор Георгиевич
Манукян Андраник Тигранович
«Правительство Республики Армения выразило благодарность Российскую Федерацию за ее посредническую роль», - говорится в сообщении.
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