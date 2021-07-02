Евросоюз собирается выделить Армении более 1,5 млрд евро на пять программ

Евросоюз собирается в ближайшие 5 лет выделить Армении более 1,5 млрд евро на пять ключевых программ, в том числе на развитие Сюникской области. Документ был представлен сегодня в Брюсселе, в нем выделены те инициативы, которые Европейская комиссия намерена реализовать до 2025 года в странах-членах «Восточного партнерства».

По части Армении Еврокомиссия планирует:

1. Содействовать 30 тыс. малых и средних предприятий для устойчивой, инновационной и конкурентоспособной экономики;

2. Стимулировать социально-экономическое развитие и коммуникации путем поддержки коридора Север-Юг;

3. Инвестировать в сферы информационных технологий, науки и техники;

4. Укрепить сопротивляемость южных регионов;

5. Инвестиции для зеленого Еревана в направлении эффективного использования энергии и задействования экологически чистых автобусов.

В рамках первой программы предусматривается предоставить содействие в размере 500 млн евро 30 тысячам представителей малого и среднего бизнеса. «Восстановление экономики после эпидемии является главным приоритетом для Армении», - отмечает Еврокомиссия, добавляя, что, помогая армянским бизнесменам в этом вопросе, Евросоюз будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию и модернизации бизнеса, а в долгосрочной перспективе - устойчивому социально-экономическому восстановлению Армении.

В этой связи, согласно документу, приоритет будет отдаваться предпринимателям, работающим с экологическими технологиями, особенно в регионах, а также предприятиям, возглавляемым женщинами.

Вторая программа предусматривает поддержку социально-экономического развития и коммуникаций Армении. Подчеркивается, что одним из приоритетов национальной повестки дня Армении является функционирование коридора Север-Юг, который обеспечит доступ к международным торговым путям и рынкам.

«Улучшение транспортной инфраструктуры позволит наладить более тесную связь между регионами, а также связь Армении с соседними странами и Европейским союзом, - отмечает Еврокомиссия. - Инвестиции ЕС в этом направлении будут сосредоточены на еще не построенных участках магистрали Север-Юг, включая дорогу Сисиан-Каджаран».

На реализацию этой программы предусмотрено выделить 600 млн евро, которые будут направлены также на строительство нового тоннеля Сисиан-Каджаран на юге страны.

Третья программа предусматривает поддержку инновационных технологий и науки. «Армения обладает мощным информационным потенциалом, сфера за последние годы выросла примерно на 20%, однако для раскрытия всего ее потенциала необходима дополнительная поддержка», - говорится в докладе Еврокомиссии. «ЕС ранее поддержала электронное правительство, однако теперь необходимы новые инвестиции для расширения этих услуг на региональном и местном уровнях. В целом на эти цели предусмотрено до 300 млн евро», - также отмечается в докладе.

Четвертое направление предусматривает содействие укреплению сопротивляемости южных регионов Армении. «Сюникская область особенно нуждается в поддержке», - говорится в докладе, а также отмечается, что у региона и без того уже долгое время были проблемы из-за недостаточной развитости инфраструктуры, а недавно к этому прибавились удары, полученные вследствие войны, и переселение из зоны военных действий людей, которые нуждаются в жилье, работе и образовании.

«Исходя из примера северных регионов и имеющихся на местах потребностей, Евросоюз будет инвестировать в укрепление устойчивого социально-экономического развития Сюника. Приоритетные сферы могут включать жилищное строительство, инфраструктуру, туризм, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, возобновляемые источники электроэнергии и поддержку местного малого и среднего бизнеса. С этой целью планируется предоставить 80 млн евро.

Последнее, пятое направление относится к столице, в частности к зеленому Еревану. «Чтобы улучшить качество жизни людей, повысить качество воздуха в Ереване, необходимо решить вопросы, связанные с управлением отходами и эффективным использованием энергии», - отмечается в докладе Еврокомиссии и добавляется, что ЕС готов инвестировать в реализацию пакета «умный город». В этом контексте планируется поддержать «импорт зеленых автобусов», которые будут наносить меньший ущерб окружающей среде столицы, улучшат и модернизируют общественный транспорт.

В повестку дня также входят ряд программ, направленных на улучшение качества жизни, в том числе, на управление отходами и переработку мусора в Ереване. В общей сложности на реализацию этих целей будет выделено до 120 млн евро.

В то же время в документе подчеркивается, что когда появится возможность, Европейский союз готов поддержать также послевоенное восстановление Южного Кавказа и трансформацию конфликта, включая разминирование пострадавших от войны территорий, социально-экономическое развитие, установление мира и примирения.

Помимо Армении, Европейская комиссия определила аналогичные программы для других стран-участниц «Восточного партнерства»: Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины. Ожидается, что эти программы будут обсуждены в декабре на совместном саммите лидеров 28 стран-членов ЕС и участников «Восточного партнерства».

«Мы хотим составить повестку дня, которая отвечает сегодняшним беспрецедентным вызовам и возможностям, но в то же время будет жизнеспособна также в будущем, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. – В основе всех наших инициатив и впредь будет оставаться поддержка демократии, надлежащего управления и верховенства закона, которые так важны для достижения конкретных, положительных результатов в ходе нашего сотрудничества».