НАТО высоко оценивает посредническую роль, взятую на себя Грузией в отношениях между Ереваном и Баку

Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

В ходе состоявшихся сегодня переговоров представитель Североатлантического альянса и глава правительства Грузии обсудили запланированный на сентябрь визит членов высшего органа НАТО – Военного комитета в Тбилиси.

Члены этого альянса, который объединяет высокопоставленных военных членов альянса, в последний раз побывали в регионе в 2019 году для того, чтобы следить за совместными военными учениями НАТО-Грузия.