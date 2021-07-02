Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

НАТО высоко оценивает посредническую роль, взятую на себя Грузией в отношениях между Ереваном и Баку

НАТО выражает признательность властям Грузии за их посреднические усилия в освобождении 15 армянских военнопленных и передаче карт минных полей в Агдамского района Азербайджану.

Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

В ходе состоявшихся сегодня переговоров представитель Североатлантического альянса и глава правительства Грузии обсудили запланированный на сентябрь визит членов высшего органа НАТО – Военного комитета в Тбилиси.

Члены этого альянса, который объединяет высокопоставленных военных членов альянса, в последний раз побывали в регионе в 2019 году для того, чтобы следить за совместными военными учениями НАТО-Грузия.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG