«Многие помогли мне, дали силы»: 16-летний сын погибшего на войне военнослужащего продолжает заботиться о семье

Так говорит 16-летний Грач из села Лернанцк Лорийской области Армении. Похоронив отца, погибшего в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, и не обнаружив старшего брата в списке живых или мертвых, Грач бросил учебу в Ереване и поспешил вернуться в родное село, чтобы заботиться о своей матери, младшем брате и сестре.

Взвалив на свой мужские, но все еще неокрепшие плечи заботы о доме и хозяйстве, юноша в какой-то момент отчаялся. «Не представляю, как мне со всем этим справиться. Они [отец и старший брат] были как внешние стены дома. Теперь же этих стен нет. Как же можно жить в доме без стен? Стены дома всегда должны быть крепкими, прочными. А в нашем доме теперь этих двух стен нет», - говорил он.

Но сотни людей откликнулись на репортаж Радио Азатутюн о Граче Бадаляне и его отчаянном положении, разделяя горе утраты семьи. Помимо финансовой поддержки со стороны государства, несколько десятков благотворителей из Армении и из-за рубежа оказали помощь семье Грача.

«В то время я не знал, что найдется кто-то, кто захочет поддержать меня. Но когда я увидел, что таких людей много… Кто-то из них искренне хотел помочь, но был не в состоянии сделать это, другие были в состоянии помочь и помогли. Это придало мне силы, я понял, что не должен падать духом, что бы ни случилось, я должен всегда стоять на ногах», - рассказал Грач.

Сегодня вместо времянки семья Бадалян живет в трехкомнатном каменном доме. После завершения внутренней отделки у них будет уютное жилье. Кухня и ванная уже имеют законченный вид.

«Самым важным для меня стало то, что моя сестра и младший брат, моя мама могут спать в нормальных условиях, им больше не будет холодно», - рассказал юноша.

Получившая поддержку семья потихоньку обустраивает свое хозяйство: уже завели домашних животных, построили хлев для скота. Грач собственными руками построил во дворе новый навес для сена: осенью с гор вернутся овцы и коровы.

«Сколько я себя помню с рождения мы всегда боролись, пытались добиться чего-то собственными силами. А когда все вот так быстро получается… Да, это было немного неожиданным для меня», - признается юноша.

Грач рассказал, что и сейчас не сидит без дела, но после полученной со стороны поддержки трудиться стало намного проще. «Да, отца нет рядом с нами, но наверняка он смотрит сверху и радуется, что его семья обеспечена. Но, конечно же, было бы лучше, если бы он был жив, чтобы быть сейчас рядом с нами», - отметил Грач.

Жизнь семьи, потерявшей двух кормильцев, сильно изменилась за последние три месяца. Обитые полиэтиленом окна и земляные полы остались в прошлом. Сейчас они уже не боятся, что в любой момент может разрушиться потолок, а зимой по ночам уже не будут дрожать от холода. Но все же одна их мечта пока остается не исполненной, и это не дает им покоя: старший сын семьи Бадалян, который, несмотря на проблемы со здоровьем, вместе с отцом ушел на фронт, до сих пор числится в списке пропавших без вести. Соответствий между тестами ДНК и найденными до сегодняшнего дня телами пока не установлено. На распространяемых азербайджанцами видеороликах и фотографиях, где видны взятые в плен армянские солдаты, они нашли одного пленного, явно похожего на их сына. Между тем, в соответствующих органах Армении это подозрение пока не подтверждают.

Тетя Грача Нуне Бадалян говорит, что они находятся в постоянной связи с семьями пропавших без вести военнослужащих. По ее словам, даже от них они часто слышат мнения о явном сходстве человека на опубликованной фотографии и их сыном.

Пока правоохранительные органы и организации, занимающиеся военнопленными, расследуют подозрения семьи Бадалян, 16-летний Грач продолжает обустраивать дом с тайной надеждой в душе, что случится еще одно чудо в их жизни, и его брат вернется, чтобы они вместе могли пользоваться теми благами, которые у них появились за невообразимо короткое время, благодаря помощи небезразличных граждан.

«Как видите, дом уже есть, поголовье скота будет увеличиваться. Дай Бог, мой брат вернется живым и здоровым», - сказал Грач.