Блок «Айастан» обратился в Конституционный суд, оспаривая результаты выборов

Блок требует признать результаты выборов недействительными, или признать результаты выборов недействительными и определить порядок распределения мандатов, или назначить второй тур выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян на своей странице в Facebook.
По словам Товмасян, по состоянию на 10:40 других заявлений, связанных с результатами выборов, не поступало.
Напомним, сегодня до 18:00 Конституционный суд будет принимать заявления об оспаривании результатов внеочередных парламентских выборов 20 июня.
До сих пор намерение подать заявление в Конституционный суд высказали три политические силы: блок «Айастан» во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном, блок «Честь имею»,сформированный при участии третьего президента Сержа Саргсяна, и блок «Пробуждение», возглавляемый председателем Адвокатской палаты Ара Зограбяном.
Эти силы заявляют, что зарегистрированные нарушения на выборах повлияли на результаты выборов.
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