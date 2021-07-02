Блок «Айастан» обратился в Конституционный суд, оспаривая результаты выборов

Блок требует признать результаты выборов недействительными, или признать результаты выборов недействительными и определить порядок распределения мандатов, или назначить второй тур выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян на своей странице в Facebook.

По словам Товмасян, по состоянию на 10:40 других заявлений, связанных с результатами выборов, не поступало.

Напомним, сегодня до 18:00 Конституционный суд будет принимать заявления об оспаривании результатов внеочередных парламентских выборов 20 июня.

До сих пор намерение подать заявление в Конституционный суд высказали три политические силы: блок «Айастан» во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном, блок «Честь имею»,сформированный при участии третьего президента Сержа Саргсяна, и блок «Пробуждение», возглавляемый председателем Адвокатской палаты Ара Зограбяном.

Эти силы заявляют, что зарегистрированные нарушения на выборах повлияли на результаты выборов.