Отныне нарушения водителей могут фиксировать также граждане

Если гражданин увидел и сфотографировал машину водителя, нарушившего правила дорожного движения, то вместо ее опубликования в Facebook с сегодняшнего дня он может уже отправить ее в Центр фиксации нарушений Дорожной полиции. После изучения данного сообщения о нарушении будет составлен соответствующий протокол.

Законопроект еще два года назад внес в Национальное собрание депутат правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян. В июне прошлого года законопроект был одобрен правительством, а теперь, несмотря на острую критику, был принят парламентом.

Об эффективности пока говорить рано, нужно подождать как минимум шесть месяцев, отметила соучредитель группы в Facebook «Не делай этого» Маня Саргсян, добавив при этом, что у нее положительные ожидания от данной меры как еще одного механизма контроля.

«К каждому гражданину невозможно приставить дорожного полицейского, а в нашем обществе сегодня еще нет той степени цивилизованности и образования, чтобы каждый понимал, что его право заканчивается там, где начинается право другого. Мы находимся на территории Мергеляна. Если вы пройдетесь по этому участку, то увидите, что просто невозможно ходить по тротуарам, потому что все они заняты автомобилями», - сказала Саргсян.

Для регистрации нарушений гражданам необходимо скачать с сайта activesociety.am соответствующее приложение, которое дает возможность снимать нарушения на видео, фотографировать их и вести непрерывную видеосъемку, поясняет представитель компании, разрабатывающей приложение.

«Это видеоотображение посредством видеозаписи, то есть, нажав здесь, гражданин может сделать соответствующую аудиозапись, длительность аудиозаписи может составлять 30 секунд, а если данная запись относится к парковке или остановке, она может составлять не более 61 секунды», - сказал представитель компании Арам Мхитарян.

Приложение позволяет отправлять до пяти фотографий, а также проводить непрерывную видеосъемку. Что это предполагает? Пользователь может оставить мобильное приложение включенным и в случае, если увидит соответствующее нарушение, система вернется на 10 секунд назад и с этого момента снимет видео, отправив его в центр фиксации нарушений.

Приложение также предусматривает механизм ограничения пользователей, например, если сообщение о нарушении, отправленное одним и тем же лицом в течение месяца дважды в отношении одного и того же транспортного средства, не будет подтверждено или представленные в течение месяца пять и более сообщений о нарушениях не будут подтверждены, приложение для данного пользования на два месяца будет ограничено.

Мы попытались выяснить с помощью небольшого опроса, намерены ли граждане воспользоваться этим приложением и что думают об этом водители.

«А для чего полиция, если это должны делать обычные люди?» - сказал гражданин.

А другой отметил: «Есть люди, которые игнорируют других, останавливаются, перекрывают дорогу, чтобы было им удобно, есть такие люди».

Маня Саргсян уверена, что все люди, которые говорят, что не будут фотографировать, станут фотографировать, «когда почувствуют опасность на своей шкуре». «Я просто предлагаю пойти и посмотреть в глаза тем невинным людям, которые были невиновны в аварии, и сказать им, что они стукачи», - сказала она.

Эффективность приложения во многом зависит также от работы полиции, отметила Маня Саргсян, добавив, что водители-нарушители после нескольких штрафов на кругленькую сумму в следующий раз хотя бы задумаются, прежде чем совершить очередное нарушение.