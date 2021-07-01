Азербайджанская сторона скоро «перестанет пользоваться дорогой Красный Базар-Шуши» - Бегларян

Азербайджанская сторона скоро перестанет пользоваться дорогой Красный Базар-Шуши. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил государственный министр Карабаха Артак Бегларян.

Он подчеркнул, что сейчас дополнительные проводятся работы по повышению уровня безопасности дорог, проводится освещение, усиливается контроль.

«Конечно, в первую очередь российские миротворцы в данный момент гарантируют безопасность, и в целом безопасность обеспечена. Конечно, мелкие инциденты были, по поводу некоторых была реакция или действия. Наши ВС осуществляют также превентивные работы, о которых многие просто не знают и не могут представить, что могло бы случиться, если бы эти случаи не был предупреждены. Да, с азербайджанской стороны бывает определенное наглое поведение, в том числе при проезде по дороге. Но должен отметить, что скоро, через несколько месяцев, азербайджанская сторона вообще перестанет пользоваться дорогой Красный Базар-Шуши. В этом плане проводятся дополнительные работы, в том числе по повышению уровня безопасности этих дорог, решаются вопросы ночного освещения, дополнительно усиливается контроль», - сказал Бегларян.

Отметим, что на дороге Красный Базар-Шуши периодически регистрируются инциденты․ Например, на участке Сарушен-Кармир Гюх азербайджанцы забросали камнями машины армян. Через этот участок азербайджанцы едут от Красного Базара в Шуши в сопровождении российских миротворцев. Дорога находится под контролем армянской стороны.