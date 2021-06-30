Евросоюз снял запрет на въезд для граждан Армении

Фактически, без этого ни одно государство-член ЕС не смогло бы открыть свои границы для граждан Армении. Теперь, когда уже дан зеленый свет со стороны правительства ЕС – Европейского совета, государства-члены в индивидуальном порядке должны решить, с какого времени и на каких условиях они будут выдавать въездные визы гражданам Армении.

Этот список «безопасных» стран обновляется каждые две недели с учетом противоэпидемической ситуации, числа новых случаев коронавируса и уровня вакцинации. Помимо Армении, с завтрашнего дня в этом списке появятся около одного десятка стран, в том числе Азербайджан, Молдова, Черногория и Канада. Однако решение может измениться, если эпидемическая ситуация в данной стране ухудшится.

Грузия, например, в июле прошлого года одной из первых была включена в список «зеленых» стран, однако спустя несколько месяцев, после начала второй волны эпидемии, была исключена из списка. Ожидается, что со следующей недели страны-члены ЕС объявят, как и с какого момента они откроют свои границы для каждой страны списка.

В случае принятия любого решения граждане Армении обязаны соблюдать общие противоэпидемические требования: представить отрицательный ответ теста на коронавирус или подтвердить, что были вакцинированы вакциной, зарегистрированной на территории ЕС.