Зограбян призывает НС обратиться в международные структуры с требованием ввести санкции против Азербайджана

Азербайджан продолжает не признавать, что плененные лица являются военнопленными, сегодня в Национальном собрании заявила депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, сообщив, что у нее в Страсбурге состоялся разговор с главой делегации Азербайджана Самедом Сеидовым.

По словам Зограбян, глава азербайджанской делегации четко заявил, что обсуждение с армянской стороной вопроса о возвращении пленных может состояться только в том случае, если «Армения, конечно, признает территориальную целостность Азербайджана», естественно, «включая 75% оккупированного Арцаха».

«Мы видим, что в суде по тяжким преступлениям Азербайджана продолжается судебный процесс над нашими военнопленными, которым предъявлены самые тяжкие обвинения в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана, предусматривающие от 14 до 20 лет лишения свободы, в некоторых случаях вплоть до пожизненного заключения, - сказала депутат, продолжив: - Наша позиция ясна: против Азербайджана должны быть введены конкретные санкции. Я предлагаю этому парламенту (я сама обратилась в международные структуры, но обращение со стороны парламента будет гораздо более влиятельным) призвать международные структуры применить четкие санкции против Азербайджана. Например, следует приостановить полномочия делегации Азербайджана в Совете Европы».

Зограбян утверждает, что на банковские счета Алиева, его клана и семьи должен был наложен арест.

Оппозиционный депутат призвала депутатов выступить с совместным заявлением, обратиться с посланием к международным структурам и указать те конкретные санкции, которые должны быть применены к Азербайджану. «В противном случае мы очень долго будем ждать наших ребят», - заключила Наира Зограбян.

По данным армянской стороны, в Азербайджане удерживаются более 200 армянских пленных.