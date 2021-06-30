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Армения

COVID-19: В Армении за сутки выявлено 128 новых случаев коронавируса, новых смертей не зарегистрировано

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 128, в общем составив 225 095.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 60 и сейчас составляет 216 778.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении смертей не зарегистрировано.

Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии – 4 514.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1099 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 704, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 185 002 (3 711 за сутки).

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