Губернатор Лори настаивает на отставке мэров, поддержавших проигравшие на выборах силы

По словам главы региона, лидерам этих общин не доверяют в их же общинах, а поражение поддерживаемых ими политических сил на выборах также является их поражением.

«Это мое субъективное мнение, что эти люди должны уйти в отставку и снова участвовать в выборах, чтобы понять, доверяют им люди или нет. Это единственный цивилизованный путь… Я уверен, что многие из них не уверены, что смогут вновь избраться», - сказал Хачатрян.

Отметим, что руководители нескольких общин области поддержали оппозиционные политические силы на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 20 июня.

В частности, они поддержали блок «Айастан» («Армения») во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном и блок «Честь имею», который ассоциируется с третьим президентом Сержем Саргсяном, участвуя в митингах и работе штабов этих политических сил.

Руководитель общины Гюлагарак Мгер Геворгян не скрывал своей политической позиции в предвыборный период, будучи сторонником блока «Айастан». Между тем, в общине с 6 700 избирателями за поддерживаемую им силу проголосовало всего 710 человек, что в 3 раза меньше, чем количество проголосовавших за партию «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Но сельский староста, который руководит общиной уже на протяжении 19 лет, вовсе не считает это поводом для него уходить в отставку.

«Почему я должен уходить в отставку? Меня избрали люди. Когда общее собрание скажет мне уходить, я уйду. В противном случае, у меня нет намерения уходить в отставку. Я даже буду баллотироваться на следующих выборах», - заявил Геворгян.

Между тем, губернатор Лори Арам Хачатрян утверждает, что скоро жители области, каждый в своей общине, почувствуют силу полученного властью «стального мандата». Не называя населенных пунктов, имен и должностей, он говорит, что есть люди, которые в предвыборный период нарушали свободу воли граждан, запрещали им участвовать в митингах Никола Пашиняна, оказывали на них давление и угрожали избирателям. Хачатрян утверждает, что это не останется безнаказанным.

«Уверяю вас, в ближайшее время это произойдет на практике. Мы говорили: «Дайте нам стальной мандат», люди должны почувствовать на своей коже силу этого стального мандата. Это не угроза, каждый человек должен нести ответственность за свои поступки», - заявил губернатор.

На прошлой неделе староста села Одзун, сторонник блока «Айастан» Арсен Титанян сообщил в полицию, что губернатор Хачатрян вызвал его, потребовал его отставки и избил его в коридоре губернаторской канцелярии после того, как он отказался выполнить требования губернатора. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, Специальная следственная служба признала мэра Одзуна потерпевшим, но обвиняемого по делу пока нет.

Губернатор Лори по-прежнему утверждает, что мэр, поддерживающий конкурирующую политическую силу, пытается дискредитировать его в политических целях․«Такого не было, и в ближайшее время вы все убедитесь в этом», - заявил он.

Очередные выборы глав общин в селах Гюлагарак и Одзун должны пройти осенью следующего года. Руководитель Одзуна, который переизбирался четыре раза, заявляет, что не уйдет в отставку раньше срока, в то же время обвиняя главу региона в том, что он не следует призыву к консолидации, сделанному Пашиняном на следующий день после выборов.

«Я до конца выслушал последнее выступление премьер-министра и подумал, что призыв к консолидации действительно существует, но некоторые люди не понимают, что премьер-министр по-прежнему является премьер-министром всех, а не премьер-министром некоторых», - заявил Титанян.

Губернатор Лорийской области Арам Хачатрян занимает 37-е место в избирательном списке партии «Гражданский договор». По его словам, вопрос о том, идти ему в парламент или нет, в партии пока не обсуждался.