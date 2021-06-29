У правящей партии не будет 2/3 мест в новом парламенте

Центральная избирательная комиссия в воскресенье подвела окончательные итоги выборов, согласно которым возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном партия получила 71 мандат в 107-местном парламенте.

«Получается немного меньше, чем 2/3, потому что в данном случае закон, по сути, не ставит задачу, что одна сторона должна получить треть, а другая две трети. Подход закона состоит в следующем: другая сторона получает столько, чтобы у нее не было меньше трети», - объяснил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Отметим, что согласно сложным расчетам, примененным ЦИК в соответствии с законодательством, у возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном оппозиционного блока «Айастан» в новом парламенте будет 29 мандатов, а у блока «Честь имею», который ассоциируется с бывшим президентом Сержем Саргсяном, будет 7 месть.

Таким образом, партии «Гражданский договор» в расчетах не хватает буквально несколько десятых для того, чтобы формально получить две трети от общего количества мандатов.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян трактует сложившуюся ситуацию как законодательную ошибки или пробел. «Например, в случае с четными числами проблема решается, в случае с нечетными числами она остается открытой, этот пробел в законодательстве необходимо устранить. Тем не менее, я считаю, что чисто математический подход к этому вопросу не является наилучшим подходом, мы должны были руководствоваться логикой анализа системного законодательства, но, в то же время, если мы проявим чисто легалистский подход, то мы должны сказать, что законодательные проблемы не позволили, чтобы у нас в этом вопросе было окончательное решение», - отметил он.

Несколько дней назад и.о. премьер-министра Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети, что «Гражданский договор» получит конституционное большинство в новом парламенте. На самом деле оказывается, что такого большинства у правящей партии не будет.

«Если мы трактуем конституционное большинство в широком смысле, то в данном случае у нас есть ⅗, что достаточно для констатации существования конституционного большинства. Если речь идет о принятии конституционного законодательства», - ответил Варданян.

По словам Варданяна, «Гражданский договор» сможет менять конституционные законы, не сотрудничая со своими оппозиционными коллегами. Тем не менее, добавляет он, правящая партия по-прежнему выступает за сотрудничество по всем вопросам. «Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам всегда пыталась найти консенсус с другими парламентскими силами по конституционному законодательству, учитывая важность этого законодательства для развития страны. Это площадка, где, по сути, споры превращаются в политические дебаты, а каждый аргумент в рамках политических дебатов чрезвычайно важен», - отметил он.

Несмотря на конструктивный настрой, Варданян говорит, что пробел обнаружен и должен быть устранен уже для будущих парламентов. Варданян не исключает, что они могут даже обратиться в Конституционный суд.