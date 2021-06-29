Евросоюз может снять ограничения на въезд для граждан Армении.

По словам дипломатического источника на Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Европейском совете, председательство в ЕС предложило включить Армению в список стран, граждане которых могут с целью туризма посещать Шенгенскую зону, а также Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден и поставлен на голосование завтра на встрече послов ЕС. Однако выполнение рекомендации оставлено на усмотрение государств-членов ЕС.

Например, в июле прошлого года, когда Европейский совет включил Грузию в список «безопасных» стран, ряд европейских стран решил открыть границу для граждан Грузии, но Чехия не последовала этому предписанию, учитывая эпидемиологическую ситуация в собственной стране.

На данный момент 15 стран и регионов находятся в «зеленой зоне» ЕС, в том числе США, Израиль, Южная Корея и Сингапур. Список обновляется каждые две недели.

Согласно дипломатическим источникам, председательство в ЕС теперь рекомендует добавить в список 10 стран, в том числе Армению, Азербайджан, Молдову и Косово, где, по мнению европейских экспертов, противоэпидемическая ситуация улучшилась. Если предложение будет одобрено послами ЕС, а затем одобрено в странах-членах ЕС, от граждан Армении потребуется только предоставить отрицательный тест на коронавирус или подтвердить, что они были вакцинированы вакциной, зарегистрированной в ЕС.