Представленные ЦИК цифры не имеют ничего общего с реальностью - НДП

Члены политической силы прозападного толка сегодня в ходе пресс-конференции заявили, что выборы не были свободными и справедливыми, что они сопровождались массовыми фальсификациями и у них есть факты, которые они представили в Генеральную прокуратуру.

«Мы не видим смысла обращаться в Конституционный суд. Мы обратились в прокуратуру, потому что это уголовное преступление. В Конституционный суд обратились другие, там все равно все это может обсуждаться», - сказал член совета Национально-демократического полюса Ара Папян.

Хотя международные и местные наблюдатели отметили, что нарушения на выборах не носили массовый характер и имевшие место нарушения не повлияли на окончательный результат выборов, в политической силе уверены, что все нарушения, задействованные на предыдущих выборах, в несколько раз большем объеме были применены на нынешних внеочередных выборах, и не только властями, но и прошедшей в парламент оппозицией. В НДП утверждают, что зафиксировали нарушения на нескольких избирательных участках. По их словам, либо бюллетеней № 25 не было на избирательных участках, либо они были, но их голоса не подсчитывались.

«По меньшей мере, на 10-12 избирательных участках, где мы собрали голоса, они написали «ноль». Кроме того, они поступили так нагло, написав ноль. Хотя бы написали три, пять, чтобы не было так явно», - отметил Папян.

«Неверно называть это выборами, правильнее было бы назвать это заранее подготовленной операцией. Кстати, не стоит недооценивать противника, можем сказать, что они проделали ювелирную работу», - добавил член совета НДП Жирайр Сефилян.

В НДП более чем уверены, что цифры, представленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), не имеют ничего общего с реальностью, и не сомневаются, что НДП получил более 5% голосов.

По окончательным данным ЦИК, Национально-демократический полюс получил 18 976 голосов или 1,49%. По мнению представителей полюса, причиной непрохода в парламент является их прозападная ориентация. Они не сомневаются, что окончательный результат выборов предопределила Москва.

Еще один член Национально-демократического полюса, Ваге Гаспарян, сказал: «Если бы мы оказались в парламенте и стали парламентской силой, нам было бы легче вести страну в этом направлении. Но именно по этой причине был политический заказ, чтобы Национально-демократический полюс не оказался в парламенте».

Тем не менее, политическая сила не собирается отступать и продолжит борьбу. Как они сами заявляют, они готовятся к политическому Сардарапату.

В НДП убеждены, что прошедшие в парламент власть и оппозиция являются исполнителями воли Кремля.

«Москва, действуя согласованно с Анкарой и Баку, намеревается посредством выборов заново легитимизировать нынешние власти Армении, которые были делегитимизированы подписанием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, чтобы их руками довести до завершения расширенный вариант плана Лаврова», - заявил Ваге Гаспарян.

Согласно окончательным результатам внеочередных выборов, возглавляемый Николом Пашиняном «Гражданский договор» получил 71 мандат в парламенте, набрав 53,91% голосов, блок «Армения» второго президента Армении Роберта Кочаряна – 29 мандатов, набрав 21,9%, а блок «Честь имею», поддержанный третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, получил 7 мандатов, набрав 5,22% голосов.