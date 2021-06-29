Жители двух сел перекрыли трассу Гюмри-Ереван, требуя поливную воду

Дорога закрыта уже больше часа. Губернатор Ширакской области Ованнес Арутюнян в настоящее время ведет переговоры с жителями сел.

Ранее с ними встретился начальник общества водопользователей области, который пообещал, что вопрос «будет решен оперативно».

Отметим, что уже несколько дней фермеры Армавирской и Ширакской областей Армении жалуются на нехватку поливной воды, что в условиях жаркого лета и засухи приводит к потере урожая.