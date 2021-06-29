COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 29 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 73 и сейчас составляет 216 718.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 514.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1099 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 636, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 181 291 (3 477 за сутки).