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Политика

Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Президент США Джо Байден

Спустя неделю после проведенных в Армении досрочных парламентских выборов президент США Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на них.

Байден, в частности, написал в Twitter: «Поздравляю народ Армении и исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнерство с Арменией основано на общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и разрешения конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства», - написал он.

По результатам досрочных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов.

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