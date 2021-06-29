Джо Байден поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Байден, в частности, написал в Twitter: «Поздравляю народ Армении и исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнерство с Арменией основано на общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и разрешения конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства», - написал он.

По результатам досрочных парламентских выборов 20 июня в Армении победила возглавляемая Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», набравшая 53,91% голосов.