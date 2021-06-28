«Если границы будут уточнены, таких инцидентов будет меньше» - глава общины Тег

Вооруженные силы Армении не произвели ни одного выстрела в направлении азербайджанских позиций. Министерство обороны Армении и вчера, и сегодня опровергло и назвало дезинформацией сообщения Министерства обороны Азербайджана, о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции вчера на границе в Тавуше, а позавчера - в Гегаркунике.

Официальный Баку сегодня, кстати, объявил о начале трехдневных азербайджано-турецких военных учений «Мустафа Кемаль-Ататюрк».

А в приграничных селах Армении сено косят уже под контролем личного состава армейского корпуса и главы общины. Житель общины Тег Сюникской области пошел собирать свое сено на своей территории, но под угрозами азербайджанцев ему пришлось покинуть территорию.

«Накануне хотели собрать траву, там произошел инцидент. Противник стал кричать со своей территории, заявил: не собирайте, это наша территория... Ну, наверное, хотели спровоцировать, попытались спровоцировать. Не знаю, не могу сказать. Я обратился к командиру армейского корпуса, они предоставили людей вместе с офицерами, я вместе с ними посетил это место. Мы встали на нашей границе, наши люди собрали сено и унесли», - сказал Радио Азатутюн» глава общины Тег Нерсес Шадунц.

Для организации сбора сена были мобилизованы также добровольцы соседней общины Аравус и глава общины Аргам Овсепян. «Мы пошли туда с нашими друзьями, ребятами из моего отряда, пришел командир бригады… Мы стояли там, пока сено не собрали и не унесли. Они снова кричали, но побоялись спуститься», - рассказал Овсепян.

Он подчеркнул, что стрельбы не было, но азербайджанцы пытались агрессивно воспрепятствовать сельскохозяйственным работам.

На данном этапе сбора урожая в ставших приграничными селах без инцидентов не обходится. Несколько дней назад двое трактористов во время сенокоса едва избежали плена. Они пригрозили азербайджанцам имевшейся у них гранатой, выиграли время, пока не подошли армянские постовые.

Нерсес Шадунц подчеркнул, что демаркационные работы необходимо начать как можно скорее. «Если границы будут уточнены, таких инцидентов будет меньше», - отметил он.

Новая армяно-азербайджанская граница не имеет разделительных линий, газонокосилка на обратном пути может на сантиметры заехать на территорию Азербайджана и это станет проблемой, сетует глава общины Аравус. Он считает успехом то, что жители Аравуса смогли без проблем скосить и собрать сено.

Но, по его словам, ячмень они еще не убрали. Аравус также имеет земельный участок в 64 гектара, на котором растут пшеница и ячмень, который в настоящее время находится под контролем Азербайджана.

«Когда окончательно будет уточнена граница?» - устал уже задавать вопрос глава села Аравус.

К этому инциденту, зарегистрированному на границе в Сюнике, обратился также омбудсмен Армении. Арман Татоян еще раз подчеркнул, что для защиты армянского населения от преступных действий вооруженных сил Азербайджана необходимо создать зону безопасности. «Очевидно, что подобные открытые преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на то, чтобы лишить мирных жителей их права на жизнь, другие жизненно важные права, занятия животноводством и возможности зарабатывать на жизнь. Все это следует рассматривать как продолжающиеся преднамеренные действия, поскольку подобные действия (угрозы пастухам, кражи животных и т. д.) совершаются регулярно против жителей сел и Гегаркуника, и Сюника», - отметил омбудсмен.

В настоящее время азербайджанцы не только углубились, но и основательно укрепились на административных территориях ряда общин Вардениса. По словам главы общины Гегамасар Акопа Аветяна, жители села еще не приступили к покосу травы. «Как только начнется сенокос, мы не знаем, что будет. Либо мы должны держаться подальше, либо могут возникнуть серьезные опасности. Если мы пойдем косить траву близко к их позициям, ясно, что это будет не так уж безопасно», - сказал он.

По словам главы общины, время сенокоса в районе Вардениса наступит через 10-15 дней. Он надеется, что во время сенокоса инцидентов не будет.