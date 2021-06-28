Родственники пропавших без вести военнослужащих предложили Пашиняну создать комиссию

Родители и родственники военнослужащих, пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Карабахе, сегодня в правительстве встретились с исполняющим обязанности премьер-министра. Они говорят, что инициаторами встречи были они. Родители, которые не получали вестей от своих сыновей уже более 7 месяцев, предложили Николу Пашиняну создать комиссию, которая будет заниматься только пропавшими без вести.

«Я потребовал, сказал, господин премьер-министр, давайте создадим комиссию. Он сказал, что это прекрасная идея, создадим. Создадим, соберем материалы, которые есть у нас, у родителей, у людей есть видео, мне поступил конкретный звонок с Facebook, что 17 декабря моего ребенка взяли в плен. 20 декабря люди видели моего сына забинтованным, а мне говорят, давай тебе сделаем тест ДНК, мы должны похоронить твоего сына», - сказал родитель пропавшего без вести военнослужащего.

Эдик Аревшатян последний раз разговаривал со своим 18-летним сыном 16 октября, когда солдат находился в Гадруте. У него нет сомнений в том, что тот жив и находится в плену. Первый ответ теста ДНК не убедил Аревшатяна. «Не может такого быть, эти дети вернутся, я буду бороться, чтобы эти дети вернулись. Я докажу любым способом, не сейчас, сейчас создадим комиссию, поймем, кто в этом виноват», - сказал он.

По данным Следственного комитета, число военнослужащих, пропавших без вести после 44-дневной войны, составляет 230 человек. В холодильниках моргов Мецамора, Мартуни, Абовяна, и Еревана находятся 142 безымянных тела. Некоторые родители отказываются сдавать тест ДНК, другие сдали, однако до сих пор не получили никакого ответа. Их не устраивает работа государственных органов.

«На самом деле, я не вижу никакого результата. Если я что-то делаю и не вижу результата, значит, я делаю свою работу неправильно. Нужно пересмотреть, нужно понять, где я допустил ошибки, упущения, исправить на этом основании и получить результат», - сказал родственник пропавшего без вести военнослужащего Егише Закунц.

По последним данным Минздрава, 3777 тел и частей тел прошли судебно-медицинскую экспертизу, 106 тел и частей тел все еще находятся на стадии опознания. Многие образцы были исследованы несколько раз, однако личность человека установить не удалось.

В министерстве сообщают, что поврежденные и сложные образцы будут отправлены за границу.

Большинство родителей пропавших без вести военнослужащих все еще верят, что их сыновья находятся в плену, и ставят под сомнение представленное правительством число пленных. Они убеждены, что пленных больше 106.

«Я точно знаю, что эти дети находятся там, поверьте, враг будет торговать и торгует нашими детьми», - уверен Эдик Аревшатян.