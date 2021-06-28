Ереван и Москва ведут переговоры о расширении российской военной базы в Армении

Официальные Ереван и Москва начали переговоры о расширении российской военной базы в Армении, и с этой целью в столицу России отправилась представительная армянская делегация, состоящая из высокопоставленных представителей Минобороны, МИДа, Министерства территориального управления и инфраструктур, Генштаба ВС, армяно-российской объединенной группировки, а также Комитета кадастра.

В решения исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна от 23 июня читаем: «Для участия в 13-м заседании армяно-российской межгосударственной комиссии по передаче земельных участков и недвижимого имущества с целью размещения и функционирования российской военной базы в Армении с 26 июня по 1 июля 2021 года направить делегацию в Российскую Федерацию (Москва)».

Делегацию из 14 человек возглавляет начальник управления капитального строительства и расквартирования войск Минобороны, председатель межгосударственной комиссии с армянской стороны Армен Аветисян.

Более половины армянской делегации - представители Минобороны, однако телефонные звонки Радио Азатутюн в пресс-службу ведомства с целью получения дополнительной информации пока остались без ответа.

Как сообщают российские СМИ, 13-е заседание армяно-российской межгосударственной комиссии начнется в Москве сегодня.

Около месяца назад, 27 мая, на заседании правительства было принято решение выделить земельный участок общей площадью около 3,5 га в Сюникской области с правом безвозмездного пользования размещенному в Армении пограничному управлению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В пользование российских пограничников переходят 7 земельных участков от сел Шикахох общины Капан, сел Швинадзор, Карчан, Нрнадзор общины Мегри и от общины Тех.

Согласно обоснованию правительства, после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года необходимо укрепить юго-восточные границы Армении, для чего выделены необходимые земельные участки. Как известно, после 44-дневной карабахской войны некоторые участки армяно-азербайджанской границы контролируют российские пограничники.

Информация о расширении 102-й российской военной базы или создании новой военной базы в Армении не нова. На уровне заявлений об этом заговорили практически сразу после 44-дневной войны, в ходе которой в условиях фактического бездействия Москвы Азербайджан и Турция смогли сосредоточить силы, превосходящие армянские вооруженные силы, и добиться успеха в направлении Карабаха.

Выступая 3 мая в Национальном собрании, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что и до, и после войны в основе системы внешней безопасности Армении, прежде всего, лежит армяно-российская объединенная военная группировка. «Был поднят вопрос о безопасности Сюника, о 102-й военной базе. Считаю, что это не секрет, что в Сюникской области созданы два новых опорных пункта 102-й российской военной базы. Создание этих новых опорных пунктов является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом», - сказал Пашинян.

Насколько эффективно защищают Армению армяно-российская объединенная группировка и членство страны в ОДКБ, стало очевидно не только в ходе 44-дневной войны, когда азербайджанские вооруженные силы неоднократно наносили удары по территории Республики Армения, а турецкая авиация, по данным армянской стороны, сбила истребитель Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении, но и после войны, например, когда всего через 9 дней после вышеприведенного заявления Пашиняна, 12 мая, азербайджанские вооруженные силы по крайней мере в трех направлениях вторглись на территорию Армении и до сих пор отказывается уходить.