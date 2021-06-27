ЦИК Армении представил окончательные результаты внеочередных выборов в Национальное собрание

На втором месте, согласно опубликованным сегодня окончательным данным Центральной избирательной комиссии, находится блок «Айастан» («Армения») во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок «Честь имею» (главный кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.

Председатель ЦИК Тигран Мукучян представил сегодня окончательные результаты. Так, из 2 595 515 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 281 997 или 49,39%.

Ниже приводим результаты голосования по всем 25 политическим силам, которые участвовали в выборах (в процентах).

Партия «Справедливая Армения» - 0,31%

Партия «Армянский национальный конгресс» - 1,54%

Партия «Гражданский договор» - 53,91%

Национально-христианская партия «Пробуждение» - 0,36

Партия «Свобода» - 0,14%

Блок «Честь имею» - 5,22%

Партия «Единая Родина» - 0,08%

Партия «Всеармянская национальная государственность» - 0,06%

Партия «Просвещенная Армения» - 1,22%

Партия «Наш дом - Армения» - 0,95%

Партия «Республика» - 3,03%

Партия «Айоц Айреник» - 1,03%

Блок «Свободная Родина» - 0,32%

Партия «Процветающая Армения» - 3,95%

Демократическая партия Армении - 0,39%

Партия «Национальное, консервативное движение 5165» - 1,22%

Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 0,3%.

Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян - 1,5%

Партия «Национальная повестка» - 0,06%

Партия «Верелк» - 0,1%

«Либеральная» партия - 1,17%

Европейская партия Армении - 0,19%

Блок «Айастан» - 21,09%

Всеармянская партия «Национально-демократический полюс» - 1,49%

Партия «Суверенная Армения» - 0,31%.