В АНК назвали прошедшие выборы далекими от свободных и справедливых

В заявлении АНК, в частности, назвала выборы далекими от свободных и справедливых.

«Несмотря на многочисленные обещания и гарантии, власти провалили и этот экзамен, заблокировав путь демократического развития Армении», - говорится в заявлении АНК.

В АНК обвинили власти в тотальном применении административного ресурса, задействовании сотрудников сельских, городских и областных администраций, направлении голосования в армии.

«Партии «Гражданский договор», блоки «Айастан» («Армения») и «Честь имею», а также партия «Процветающая Армения» бесконтрольно тратили миллионы долларов, что намного превышает порог дозволенных по закону финансовых трат, в том числе в виде предвыборных взяток», - считают в АНК.

В партии Левона Тер-Петросяна считают, что действия правоохранительных органов и избирательных комиссий по предотвращению этих нарушений носили лишь косметический характер.

