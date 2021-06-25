Армения - очень важный партнер для Австрии в регионе - Шалленберг

В рамках визита на Южный Кавказ, который уполномочен верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, Шалленберг, а также главы МИД других стран-членов Евросоюза - Литвы и Румынии, Габриэлюс Ландсбергис и Богдан Ауреску, сегодня прибыли в Ереван. Министров сопровождал специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар.

Цель визита - углубление отношений Брюсселя с тремя странами Южного Кавказа и подготовка к саммиту Восточного партнерства, запланированному на декабрь этого года.

Высокопоставленных европейских дипломатов в Ереване приняли исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и президент Армен Саркисян.

Радио Азатутюн направило Александру Шалленбергу письменные вопросы и получило его письменные ответы.

На вопрос о том, как положительная оценка наблюдательских миссий ПАСЕ и БДИПЧ/ОБСЕ проведенных в Армении недавно внеочередных парламентских выборов влияет на европейскую политику в отношении Армении, Шалленберг ответил: «Мы поздравляем Армению с успешным проведением парламентских выборов, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства. Думаю, это возможность двигаться вперед. Визит, осуществленный от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля вместе с литовским и румынским коллегами нацелен на поощрение позитивных изменений в регионе, в том числе в рамках Восточного партнерства. Южный Кавказ - наш непосредственный сосед, стабильность, безопасность, процветание Армении, Азербайджане и Грузии способствуют стабильности, безопасности и процветанию Европейского союза».

На вопрос, какой должна быть следующая цель в отношениях между Арменией и Евросоюзом после вступления в силу с 1 марта этого года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, глава МИД Австрии ответил: «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве - довольно амбициозное соглашение. Оно охватывает многие сферы и окажет положительное влияние на жизнь людей: лучший инвестиционный климат, более влиятельное гражданское общество, более безопасная среда обитания, более справедливые и прозрачные процедуры закупок, более безопасные продукты, защита потребителей и более чистая и здоровая окружающая среда. Потребуется определенное время, чтобы принять все необходимые законодательные изменения, и еще больше времени - чтобы их полностью реализовать. Но первый шаг сделан.

На замечание о том, что недавно Армения столкнулась с серьезными вызовами безопасности - 44-дневной войной и непрекращающимся пограничным кризисом с Азербайджаном, в связи с чем многие в Армении считают, что Россия и ОДКБ практически не оказывали поддержки своему союзнику – Армении, и на вопрос, считает ли он возможным развитие сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны, Александр Шалленберг ответил: «Для нас Армения - очень важный партнер в регионе. С 2013 года Министерство обороны Австрии в сотрудничестве со своими армянскими коллегами организует тренинги и семинары по реформированию систем безопасности. Министерство обороны Австрии играло активную роль в программе сотрудничества ОБСЕ-Армения, но, к сожалению, офис ОБСЕ в Ереване был закрыт.

В настоящее время сотрудничество сосредоточено на программах, реализуемых вместе с Центром по правам человека и добропорядочности Министерства обороны Армении. Нынешнее председательство Армении и будущее председательство Австрии на Форуме сотрудничества в области безопасности ОБСЕ может обеспечить хорошую платформу для обсуждения возможного будущего вовлечения».

Отвечая на вопрос об удерживаемых Азербайджаном после войны армянских военнопленных, европейский дипломат сказал: «Австрия неоднократно призывала к освобождению всех военнопленных и задержанных. Поэтому мы приветствуем недавнее освобождение Азербайджаном 15 задержанных и передачу карт минных полей Арменией при посредничестве Грузии. Это важные гуманитарные шаги, обнадеживающие признаки восстановления доверия. Надеемся, что все это открывает путь к диалогу. Мы стали свидетелями того, как замороженные конфликты снова могут вспыхнуть. Европейский союз полон решимости содействовать прочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта посредством тесного сотрудничества со всеми нашими партнерами, включая ОБСЕ».

На вопрос, в каких направлениях Австрия намерена в ближайшее время развивать отношения с Арменией, Шалленберг ответил: «Отношения между Австрией и Арменией отличные, и мы постепенно расширяем наше присутствие в Армении. Наш следующий шаг – модернизация в течение этого лета [ереванского] офиса Австрийского агентства развития, доведя его развитие до уровня полноценного представительства».